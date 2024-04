Google Opinion Rewards, nonostante i suoi oramai dieci anni di vita, non rientra nel gruppo delle applicazioni più popolari tra la numerose offerte dal colosso di Mountain View ma sono in tanti a sfruttarla per poter accumulare credito da usare poi per acquistare app e giochi.

Ricordiamo, infatti, che si tratta di una soluzione creata dal team di Google Surveys per consentire agli utenti Android di rispondere a dei brevi sondaggi e guadagnare così del credito da poter poi spendere per l’acquisto di contenuti sul Google Play Store.

Ebbene, pare che il colosso statunitense continui a credere molto in questo servizio, tanto da invogliare gli utenti ad aggiornare il loro profilo per avere più sondaggi a cui rispondere.

Google Opinion Rewards introduce una nuova interessante funzione

L’applicazione di Google sta inviando agli utenti una notifica di sistema con la quale chiede loro di procedere all’aggiornamento del proprio profilo.

Se si tocca la notifica in questione, si accede alla pagina per valutare l’doneità al sondaggio, nella quale viene chiesto di aggiornare le proprie preferenze, tra cui la lingua, l’account per il pagamento, la ricezione delle notifiche e la ricezione di attività basate sulla posizione.

Pare che l’applicazione utilizzi le informazioni già disponibili degli utenti per richiedere loro gli “approfondimenti” necessari ad ampliare la serie di sondaggi disponibili.

Questa notifica dovrebbe essere stata inviata a livello globale e anche in Italia sono numerosi gli utenti ad averla ricevuta (dovrebbe essere disponibile con la versione 2024040804 dell’app per Android).

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Opinion Rewards per Android man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: