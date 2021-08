Sono altri tre gli smartphone Samsung a ricevere nuovi aggiornamenti software in queste ore, e sono accompagnati da altri due dispositivi. Parliamo di Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy M31s, POCO M2 e Realme 8 5G.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A32 5G e Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A32 5G e Galaxy M31s si aggiornano con le patch di sicurezza di agosto 2021. In base a quanto riportato dal produttore nel suo consueto bollettino, queste ultime portano la soluzione a 40 bug e vulnerabilità legate a privacy e sicurezza. I firmware sono rispettivamente A526BXXS1AUH2, A326BXXU3AUH4 e M317FXXU3CUH2, e la distribuzione è partita da Australia, Malesia e India.

Non sembrano esserci altre novità a esclusione delle correzioni di sicurezza, e il rollout dovrebbe raggiungere gli smartphone degli altri Paesi entro qualche giorno.

Novità aggiornamento POCO M2

Aggiornamento decisamente più consistente per POCO M2, che inizia a ricevere in India la MIUI 12.5 basata su Android 11. Lo smartphone era ancora fermo ad Android 10 e l’update risultava particolarmente atteso dai possessori: evidentemente il produttore ha preferito passare direttamente alla versione 12.5, facendo un paio di balzi in avanti.

La versione in rollout è la V12.5.1.0.RJRINXM e porta con sé miglioramenti nelle prestazioni, nell’efficienza energetica, nelle gesture, nuova gestione dei permessi, chat bubbles, nuove possibilità di personalizzazione e tanto altro. Incluse nel “pacchetto” le patch di sicurezza di agosto 2021.

Novità aggiornamento Realme 8 5G

A poche ore di distanza da Realme 8, anche Realme 8 5G si aggiorna ottenendo una funzionalità piuttosto attesa: si tratta della Dynamic RAM Expansion (DRE), che permette di espandere virtualmente la RAM fino a 2 GB sfruttando lo storage interno. Il firmware in distribuzione è RMX3085_11.A.19 e porta con sé anche le patch di sicurezza di luglio 2021 e vari miglioramenti nella stabilità del sistema.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy M31s, POCO M2 e Realme 8 5G

Per aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A32 5G e Samsung Galaxy M31s potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Potete verificare l’arrivo degli update per POCO M2 e Realme 8 5G dalle impostazioni di sistema, oppure attendere la notifica per poi procedere all’installazione.

Potrebbe interessarti: recensione Samsung Galaxy A52 5G