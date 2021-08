Aggiornamenti in distribuzione per quattro prodotti: si tratta degli smartphone OnePlus Nord CE 5G, OnePlus Nord N10 5G e Realme 8, e delle cuffie Samsung Galaxy Buds2, presentate un paio di settimane fa. Andiamo a scoprire insieme le novità.

Novità aggiornamenti OnePlus Nord CE 5G e OnePlus Nord N10 5G

Partiamo dagli smartphone OnePlus: OnePlus Nord CE 5G si aggiorna a OxygenOS 11.0.6.6, naturalmente sempre basata su Android 11. Le novità del nuovo firmware attualmente in distribuzione in Europa, Nord America e India, includono le patch di sicurezza di luglio 2021, l’update dei Google GMS al mese di giugno 2021, miglioramenti nelle performance del sistema e ottimizzazioni degli effetti fotografici.

OnePlus Nord N10 5G riceve invece OxygenOS 11.0.1, con le patch di sicurezza di agosto 2021 e vari miglioramenti per connessioni a Internet, segnale Wi-Fi e performance generali del sistema. Il download non richiederà troppo tempo: da scaricare sono circa 180 MB.

Gli aggiornamenti sono come sempre in distribuzione graduale, quindi potreste dover attendere ancora qualche giorno prima di poterli scaricare sul vostro smartphone.

Novità aggiornamento Realme 8

Si aggiorna in queste ore anche Realme 8, che accoglie il firmware RMX3085_11.A.19. La novità principale è senza dubbio l’arrivo del supporto alla Dynamic RAM Expansion (DRE), che consente di espandere virtualmente la RAM utilizzando lo storage interno. Dopo aver installato l’update, la funzionalità risulterà disponibile all’interno delle impostazioni di sistema.

Tra le altre novità per Realme 8 possiamo citare le patch di sicurezza di luglio 2021, la soluzione a problemi nel File Manager, alla rotazione dello schermo e a un bug che non consentiva di modificare le immagini ricevute con app di terze parti. Sono inoltre stati migliorati performance e stabilità del sistema. Il rollout è partito dall’India, ma dovrebbe raggiungere gli altri smartphone nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Buds2

Chiudiamo con l’aggiornamento per le Samsung Galaxy Buds2, le cuffie true wireless presentate dalla casa sud-coreana al più recente Unpacked insieme a Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

In distribuzione abbiamo il firmware R177XXU0AUH2, che sta iniziando a raggiungere le cuffie a partire dalla Corea del Sud. Le novità includono la possibilità di attivare la modalità Ambient Sound durante le chiamate, in modo che sia possibile sentire anche i suoni esterni (utile se stiamo camminando per strada, ad esempio).

Inoltre si può ora attivare la cancellazione attiva del rumore anche utilizzando un solo auricolare, personalizzare Ambient Sound e utilizzare il doppio tap per alzare e abbassare il volume. Il changelog menziona infine miglioramenti nella stabilità.

Come aggiornare OnePlus Nord CE 5G, OnePlus Nord N10 5G, Realme 8 e Samsung Galaxy Buds2

Per provare ad aggiornare OnePlus Nord CE 5G e OnePlus Nord N10 5G potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, alla voce “Aggiornamento software“. Discorso simile per verificare l’arrivo dell’update su Realme 8: potete trovare l’apposito menu nelle impostazioni dello smartphone; in alternativa potete scaricare manualmente i firmware dal sito Realme o da quello OnePlus.

Per aggiornare le cuffie Samsung Galaxy Buds2 potete invece aprire l’app Galaxy Wearable dallo smartphone associato, selezionare “Impostazioni cuffie” e quindi “Aggiornamento software cuffie > Scarica e installa“.

Potrebbe interessarti: recensione OnePlus NORD CE 5G