Sono passarti più di tre anni da quando Xiaomi ha iniziato a vendere i propri dispositivi sul mercato europeo, guadagnandosi subito una consistente fetta di mercato che continua a crescere anno dopo anno, a testimonianza della bontà dei prodotti offerti. Il colosso cinese, che dopo aver superato Apple nelle classifiche di vendita punta dichiaratamente al primo posto, con Samsung che è già stata superata nelle scorse settimane, sembra pronto a lanciare un nuovo servizio, che sarà sicuramente apprezzato dagli utenti.

Xiaomi Mi Care in arrivo

Attualmente Xiaomi si appoggia a una rete di centri di assistenza autorizzati nei vari Paesi in cui opera ufficialmente, al fine di garantire il servizio post-vendita agli acquirenti. Anche se in molti Paesi tale servizio è già di elevata qualità, come ad esempio in India, Xiaomi è pronta ad alzare ulteriormente l’asticella con un nuovo sistema di assistenza al cliente.

In Cina è già disponibile, dalla fine dello scorso anno, Xiaomi Mi Care, un servizio di assistenza post-vendita online che permette di acquistare estensioni di garanzia, riparare lo smartphone o sostituire parti danneggiate. Con un piccolo costo è possibile assicurare lo smartphone, garantendosi il diritto a sostituire per due volte lo schermo, senza costi aggiuntivi, insieme a coupon per sostituire lo smartphone ogni anno o per portare la garanzia da due a tre anni.

Ora Xiaomi Mi Care sembra pronto al debutto sui mercati internazionali, come testimonia la richiesta di registrazione del marchio presso il Registro Nacional della Repubblica di Costa Rica, a cui ha fatto seguito l’inserimento del database della EUIPO (European Union Intellectual Property Organization.

La registrazione del marchio al di fuori del mercato cinese, fa quindi pensare all’imminente lancio di Xiaomi Mi Care anche sui mercati internazionali, inclusa l’Europa. Sarà interessante conoscere prezzi e garanzie offerte dal nuovo servizio, ma di certo la mossa di Xiaomi sembra intelligente nell’ottica di accrescere il senso di affidabilità del brand e di fidelizzazione dei Mi Fan.