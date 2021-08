OnePlus 9 Pro è il primo smartphone di punta lanciato dall’azienda cinese il 23 marzo 2021 insieme a OnePlus 9. Il prodotto ha rispettato appieno le aspettative, puntando come da tradizione su un hardware molto potente affiancato da un software all’altezza.

Tuttavia, molti utenti ora segnalano che lo spazio di archiviazione sui loro OnePlus 9 Pro è inspiegabilmente esaurito. Sembra che un bug stia causando un utilizzo insolitamente elevato dello spazio di archiviazione su questo dispositivo.

Alcuni OnePlus 9 Pro gestiscono male lo spazio di archiviazione

Secondo quanto riportato gli utenti colpiti da questo inconveniente inizialmente hanno avuto difficoltà a capire quale fosse la causa dietro l’utilizzo insolito dello spazio di archiviazione, tuttavia un membro di Android Police ha rilevato che l’app Media Share da sola occupava ben 126 GB di spazio.

Alcuni utenti hanno ipotizzato che l’utilizzo insolito dello spazio di archiviazione potrebbe essere dovuto al fatto che l’app Media Storage conteggia due volte i file multimediali.

Il problema potrebbe tuttavia avere a che fare con la funzione cestino dell’app OnePlus Gallery che non elimina in modo efficiente i file o non li rimuove affatto, pertanto potrebbe essere di aiuto svuotare manualmente la cartella del cestino.

Allo stato attuale non è chiaro quanto sia diffuso il problema, né se sia stato causato da un recente aggiornamento del software. OnePlus non ha ancora fornito un commento ufficiale in merito alla questione, ma vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni.

