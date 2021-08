Fastweb Mobile Light è un’offerta economica per chi sceglie Fastweb anche a casa

Fastweb ha intenzione di puntare con decisione sulla convergenza fisso-mobile e la nuova offerta Fastweb Mobile Light, disponibile all’attivazione da oggi – 23 agosto 2021 – “per chi sceglie Fastweb anche a casa” lo dimostra in modo chiaro.

Nei primi giorni del mese corrente vi abbiamo parlato di Fastweb principalmente per l’avviso ai clienti contro gli ennesimi tentativi di truffe telefoniche e per la disponibilità del servizio VoLTE per le chiamate. Oggi, invece, ci occupiamo di una nuova offerta.

Fastweb Mobile Light: informazioni e costi

Che la strategia di Fastweb veda nella convergenza fisso-mobile un’arma imprescindibile lo avevamo capito chiaramente e non potrebbe essere altrimenti: basta guardare i numeri della prima metà del 2021 per rendersi conto di come questa scelta accomuni addirittura il 36% della customer base dell’operatore.

La nuova offerta Fastweb Mobile Light Limited Edition, dunque, non nasce per caso e ha diversi argomenti per essere considerata interessante. Disponibile all’attivazione esclusivamente per i clienti che scelgano Fastweb anche a casa – Fastweb Casa Light, con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, attivazione linea, modem FASTGate e 3 mesi di Discovery+ a 24,95 euro al mese invece di 27,95 euro –, l’offerta mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati al prezzo di 4,95 euro al mese. Il 5G è incluso gratuitamente e attivato in modo automatico, a patto di trovarsi in una zona coperta dal servizio e di avere un dispositivo compatibile.

A quanto detto va aggiunto che coloro i quali si abboneranno entro il 26 agosto riceveranno 3 mesi di Discovery+ inclusi.

I servizi inclusi nell’offerta senza costi aggiuntivi sono: Segreteria telefonica, avviso di chiamata, servizio “Ti ho chiamato”, verifica del credito residuo. Inoltre, Fastweb garantisce almeno 12 mesi senza rimodulazioni tecniche e/o economiche. Per quanto riguarda l’utilizzo fuori dall’Italia, 500 minuti, 100 SMS e 4 GB al mese possono essere usati ogni mese, senza costi aggiuntivi, in Roaming UE, ma anche in Svizzera e Regno Unito.

Il costo mensile dell’offerta viene scalato dalla SIM con la modalità di Ricarica Automatica tramite carta di credito o conto corrente. In fase di sottoscrizione è richiesta una prima ricarica da 4,95 euro e 10 euro di contributo una tantum per la SIM, che però online è gratis così come la spedizione. L’offerta può essere sottoscritta nei punti vendita autorizzati, ma anche sul sito ufficiale di Fastweb, sia abbonandosi direttamente online che tramite ricontatto telefonico. Per maggiori dettagli o per abbonarsi subito, ecco il link al sito ufficiale.