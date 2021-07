Fastweb continua ad investire e a lavorare nell’espansione della propria rete 5G, la telefonia mobile di quinta generazione, raggiungendo a luglio 2021 la cifra di circa 660 comuni italiani coperti e raggiunti dalla nuova rete veloce.

Cresce ancora il numero di comuni con il 5G di Fastweb

Sono quasi 70 i comuni aggiunti nelle ultime settimane da Fastweb, come è possibile verificare nella pagina dedicata alla verifica di copertura dell’operatore; per semplicità, potete trovare l’intera – e lunga – lista in fondo a questo articolo (con i comuni in ordine alfabetico).

Fastweb ha dichiarato di star lavorando per raggiungere il 90% della popolazione italiana con la propria rete 5G entro il 2025, garantendo l’accesso ad una rete con prestazioni eccezionali (navigazione massima di 1 Gbps in download e 150 Mbps in upload).

Il vostro comune è coperto dalla rete 5G? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.

Ecco la lista completa dei comuni con il 5G di Fastweb

Abano Terme, Abbiategrasso, Acerra, Acquaviva Delle Fonti, Acquedolci, Acqui Terme, Acri, Adelfia, Adria, Afragola, Agrigento, Alba, Alberobello, Albignasego, Alessandria, Alezio, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Altidona, Alzano Lombardo, Amantea, Ambivere, Andria, Anzio, Anzola Dell’Emilia, Aosta, Aprigliano, Aprilia, Arcore, Ardea, Arese, Arluno, Arnesano, Arona, Ascoli Piceno, Assago, Assemini, Asti, Atri, Augusta, Aulla, Avellino, Aversa, Avola, Azzano San Paolo, Badolato, Bagnolo In Piano, Baranzate, Barbaresco, Bardello, Bareggio, Bari, Barletta, Baronissi, Barzana, Basiglio, Bazzano, Bellinzago Lombardo, Bentivoglio, Bergamo, Biassono, Biella, Bisceglie, Bitonto, Bologna, Bomporto, Bondeno, Bordighera, Borgo San Dalmazzo, Boscotrecase, Botricello, Bovisio-masciago, Bra, Brembate, Brembate Di Sopra, Bresso, Brindisi, Brugherio, Brugine, Brusaporto, Buccinasco, Budrio, Busnago, Bussero, Busto Arsizio, Cadoneghe, Cagliari, Caivano, Calcinaia, Caltanissetta, Calvizzano, Camaiore, Campobello Di Licata, Campodarsego, Campolongo Maggiore, Camponogara, Camporosso, Camposano, Canegrate, Canosa Di Puglia, Capalbio, Capena, Capo D’Orlando, Capodrise, Cappelle Sul Tavo, Caprarica Di Lecce, Capurso, Carate Brianza, Carbonia, Cardano Al Campo, Cardito, Carmiano, Carmignano, Caronno Pertusella, Carovigno, Carpi, Carrara, Carugate, Carvico, Casagiove, Casalecchio Di Reno, Casaletto Vaprio, Casalmaiocco, Casalnuovo Di Napoli, Casandrino, Casapulla, Casavatore, Casciago, Caserta, Casole Bruzio, Casoria, Cassano All’ionio, Cassano Magnago, Cassina De’ Pecchi, Castel Di Lama, Castel Maggiore, Castel San Giovanni, Castelfranco Emilia, Castellalto, Castello D’Argile, Castello Di Cisterna, Castelnuovo Magra, Castelvetrano, Castiglione Cosentino, Castiglione Delle Stiviere, Castiglione Olona, Castorano, Castri Di Lecce, Castrovillari, Catanzaro, Cavallino, Cavallino-treporti, Cavarzere, Cazzago Brabbia, Cecina, Ceggia, Cellara, Cellole, Cercola, Ceriano Laghetto, Cernusco Sul Naviglio, Cerro Maggiore, Cervasca, Cerveteri, Cervia, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cessalto, Cessaniti, Charvensod, Chioggia, Cilavegna, Cimitile, Cinisello Balsamo, Cinquefrondi, Ciserano, Cislago, Cividale Del Friuli, Civita Castellana, Codevigo, Codogno, Cogliate, Colleferro, Cologno Monzese, Comacchio, Comiso, Comiziano, Como, Concorezzo, Conversano, Copertino, Corato, Corbetta, Corigliano Calabro, Cormano, Cornaredo, Cornate D’Adda, Cornegliano Laudense, Correggio, Corsico, Cosenza, Cossato, Courmayeur, Crema, Cremona, Cremosano, Crevoladossola, Crotone, Cuneo, Curno, Cusano Milanino, Dalmine, Desio, Dolo, Domodossola, Dormelletto, Due Carrare, Duino-Aurisina, Eboli, Enna, Ferno, Ferrara, Fiano Romano, Fidenza, Fiesso D’artico, Figline Vegliaturo, Fiorano Modenese, Fiorenzuola D’Arda, Fisciano, Floridia, Folignano, Fontanellato, Fontaniva, Fontevivo, Formigine, Forte Dei Marmi, Fossalta Di Piave, Francavilla Fontana, Frattamaggiore, Frattaminore, Gaglianico, Galatina, Galatone, Gallarate, Galliate, Garbagnate Milanese, Gavirate, Gazzada Schianno, Gela, Germignaga, Gioia Tauro, Giulianova, Giussano, Gorgonzola, Gorle, Gornate-olona, Granarolo Dell’Emilia, Grantorto, Grassobbio, Grosseto, Grottammare, Grotte, Guarene, Guidonia Montecelio, Iglesias, Imbersago, Imola, Induno Olona, Ionadi, Jesolo, La Spezia, Ladispoli, Lagosanto, Lainate, Lamezia Terme, Landriano, Lappano, Latiano, Latina, Lecce, Lecco, Legnago, Legnano, Legnaro, Lendinara, Lesmo, Lessona, Leverano, Licata, Licciana Nardi, Limbiate, Limena, Lipomo, Lissone, Liveri, Livorno, Locorotondo, Lodi, Lodi Vecchio, Lomazzo, Lonate Pozzolo, Lozza, Lucca, Luino, Luisago, Luvinate, Luzzi, Macerata, Macherio, Magenta, Malnate, Maltignano, Mangone, Manta, Mantova, Manziana, Mapello, Maranello, Marano Di Napoli, Marano Sul Panaro, Marcianise, Marcon, Marnate, Marsala, Martellago, Martignano, Martinsicuro, Marzano Di Nola, Masera, Maserà Di Padova, Massa, Massalengo, Massanzago, Matino, Mazzano Romano, Mediglia, Medolla, Melegnano, Melendugno, Melicucco, Melito Di Napoli, Melzo, Mentana, Mercogliano, Messina, Mestrino, Milano, Mira, Mirabello Sannitico, Mirandola, Mirano, Misano Adriatico, Modena, Modugno, Molinella, Mondovì, Monopoli, Monselice, Monsummano Terme, Montano Lucino, Monte Urano, Montecatini-terme, Monteforte Irpino, Montegranaro, Montegrotto Terme, Monteroni Di Lecce, Monterotondo, Montesilvano, Montignoso, Monza, Morciano Di Romagna, Motta Visconti, Mozzo, Muggiò, Mugnano Di Napoli, Muro Leccese, Musile Di Piave, Mussomeli, Napoli, Nardò, Nepi, Nerviano, Nettuno, Niscemi, Nizza Monferrato, Noale, Nola, Nonantola, Nova Milanese, Novara, Novate Milanese, Novellara, Noventa Di Piave, Noventa Padovana, Novi Ligure, Olgiate Comasco, Olgiate Olona, Omegna, Opera, Orio Al Serio, Oristano, Orte, Ortonovo, Osio Sopra, Osio Sotto, Ostiglia, Ozzano Dell’Emilia, Pachino, Paderno Dugnano, Padova, Pagani, Paladina, Palma Di Montechiaro, Palmanova, Palmi, Palo Del Colle, Pantigliate, Parabiago, Parabita, Parete, Parma, Pavia, Pedaso, Pedrengo, Pellezzano, Perloz, Pero, Pescara, Pescate, Peschiera Borromeo, Pescina, Pessano Con Bornago, Piacenza, Piane Crati, Pianiga, Piazzola Sul Brenta, Pietraperzia, Pietrasanta, Pieve A Nievole, Pieve Emanuele, Pieve Fissiraga, Pineto, Pioltello, Piombino, Pisa, Pistoia, Pizzo, Podenzana, Pogliano Milanese, Polistena, Pollein, Pomezia, Pomigliano D’arco, Ponderano, Ponsacco, Pont-saint-martin, Ponte San Nicolò, Portico Di Caserta, Porto Empedocle, Porto Mantovano, Porto San Giorgio, Porto Sant’elpidio, Portomaggiore, Poviglio, Prato, Prè-saint-didier, Priolo Gargallo, Putignano, Qualiano, Quarrata, Quarto, Quarto D’altino, Quartu Sant’Elena, Ragusa, Ranica, Recale, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rende, Rescaldina, Rho, Riccione, Rimini, Robecco Sul Naviglio, Rodano, Roma, Rose, Rosignano Marittimo, Rosolina, Rossano, Rottofreno, Rovello Porro, Rovigo, Rovolon, Rozzano, Rubano, Saluzzo, Samarate, San Benedetto Del Tronto, San Cesareo, San Cesario Sul Panaro, San Clemente, San Damiano D’asti, San Donà Di Piave, San Donato Milanese, San Fermo Della Battaglia, San Giorgio A Cremano, San Giorgio Delle Pertiche, San Giorgio Morgeto, San Giorgio Su Legnano, San Giovanni In Persiceto, San Giovanni Rotondo, San Giuliano Milanese, San Lazzaro Di Savena, San Marcellino, San Martino Di Lupari, San Martino Siccomario, San Nicola La Strada, San Paolo Bel Sito, San Pietro In Casale, San Pietro In Gu, San Prisco, San Valentino Torio, San Vitaliano, San Vito Dei Normanni, San Vittore Olona, Sanarica, Sant’Agata Bolognese, Sant’Agata Di Militello, Sant’Anastasia, Sant’Angelo Di Piove Di Sacco, Sant’Angelo Lodigiano, Sant’Antimo, Sant’Egidio Alla Vibrata, Sant’Egidio Del Monte Albino, Sant’Ilario D’Enza, Santa Giusta, Santa Maria A Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria Di Sala, Santa Maria La Carità, Santhià, Santo Stefano Ticino, Saronno, Sassuolo, Satriano, Saviano, Savigliano, Savignano Sul Panaro, Scalea, Scandiano, Scanzorosciate, Scicli, Scisciano, Scorzè, Sedriano, Segrate, Selvazzano Dentro, Senago, Seregno, Seriate, Sermoneta, Serravalle Scrivia, Sesto San Giovanni, Settala, Seveso, Siculiana, Siracusa, Solaro, Soliera, Sondrio, Sordio, Sorianello, Soriano Calabro, Sotto Il Monte Giovanni Xxiii, Soverato, Spezzano Della Sila, Spezzano Piccolo, Spilamberto, Spinea, Subiaco, Surbo, Taglio Di Po, Taino, Tarcento, Tarquinia, Taurisano, Tavernerio, Taviano, Ternate, Terni, Terno D’isola, Tivoli, Torre Annunziata, Torre Boldone, Torreglia, Tortona, Tradate, Trani, Trebisacce, Trecase, Trecate, Trentola-ducenta, Tresana, Trescore Cremasco, Treviolo, Treviso, Trezzano Sul Naviglio, Trezzo Sull’Adda, Tricase, Trontano, Ubiale Clanezzo, Udine, Ugento, Uta, Valenzano, Vallecrosia, Varano Borghi, Varedo, Varese, Vedano Al Lambro, Vedano Olona, Veglie, Velletri, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Venezia, Ventimiglia, Verano Brianza, Verbania, Vercelli, Verdellino, Verdello, Vergiate, Verzuolo, Vetralla, Viareggio, Vignola, Vignone, Vigodarzere, Vigonza, Villa Cortese, Villa D’Adda, Villa D’Almè, Villa Di Serio, Villa San Giovanni, Villafranca Padovana, Villaricca, Villasanta, Vimodrone, Viterbo, Vittoria, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zola Predosa, Zollino, Zumpano.