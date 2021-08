Negli Stati Uniti Facebook per alcuni utenti da oggi assomiglierà un po’ di più a TikTok, quello che è attualmente il social network del momento, forte dell’enorme successo riscosso soprattutto tra i più giovani.

Nelle scorse ore, infatti, il team del colosso dei social ha annunciato di avere avviato i test di Facebook Reels, funzionalità che porterà sulla piattaforma dei brevi video in stile TikTok.

Facebook Reels lancia la sfida a TikTok

Questi contenuti verranno visualizzati per alcuni utenti nel feed delle notizie e all’interno dei gruppi, ove le persone potranno guardarli insieme e, come parte di tale test, gli utenti di Instagram saranno anche in grado di pubblicare i loro Reels su Facebook.

Stando a quanto è stato spiegato dal team del social network, le persone possono guardare e creare filmati dall’app di Facebook e la funzione è progettata per offrire loro un modo per “esprimersi, scoprire contenuti divertenti e aiutare i creatori ad ampliare la propria portata”.

A dire degli sviluppatori, tra le ragioni per le quali è stato deciso di avviare tale test vi sono le abitudini degli utenti del social: quasi la metà del tempo trascorso sull’applicazione, infatti, è dedicato alla visione di video e Reels sta crescendo in modo particolarmente veloce.

Ovviamente resta da capire se le persone dedicheranno del tempo alla realizzazione di questo tipo di contenuti, in particolare per Facebook. A tal riguardo c’è da sottolineare che i concorrenti di Facebook, come ad esempio Snapchat, hanno pagato le persone per supportare le proprie nuove funzionalità, tanto che questo social a un certo punto è arrivato a spendere fino a 1 milione di dollari al giorno per incentivare la creazione di contenuti per la sua funzione Spotlight.

Restiamo in attesa di scoprire quando la funzionalità Facebook Reels sarà messa a disposizione di tutti gli utenti a livello globale.