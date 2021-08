Scopriamo insieme quali sono le ultime novità introdotte in Google Discover su Pixel Launcher, Google Calendar, Fogli e Presentazioni.

Una novità per Google Discover su Pixel Launcher

Sul Pixel Launcher il feed Google Discover ha una certa importanza e con la versione 12.32 beta di App Google sui dispositivi basati su Android 12 si arricchisce di una novità legata a Material You, il linguaggio di design implementato dal colosso di Mountain View con la nuova versione del suo sistema operativo mobile.

Come apprendiamo da 9to5Google, infatti, gli angoli arrotondati diventano più visibili mentre il logo di Google utilizza una tonalità più scura. A seguire la vecchia versione (a sinistra) e quella nuova (al centro e a destra):

Sui temi scuri, invece, viene utilizzato uno sfondo nero che è in contrasto con le schede grigie. A seguire la vecchia versione (a sinistra) e quella nuova (al centro e a destra):

Questa funzionalità del colore dinamico di Material You nel feed Discover è disponibile al momento solo nel canale beta (qui trovate la pagina dedicata).

Google Calendar migliora la collaborazione tra colleghi

Con un post sul blog ufficiale il team di Google ha reso noto che gli utenti potranno indicare da dove stanno lavorando direttamente sul proprio calendario e avranno la possibilità di aggiungere una routine settimanale di posizione di lavoro o aggiornare la propria posizione nel momento in cui cambiano i programmi.

A dire degli sviluppatori di Google, questa novità è stata implementata per rendere più proficua la collaborazione: mostrare ai colleghi i giorni della settimana in cui si prevede di essere in ufficio, da casa o da un’altra posizione, infatti, dovrebbe rendere più facile pianificare i lavori di squadra.

Questa novità sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Nonprofits e G Suite Business.

Più personalizzazione su Fogli e Presentazioni

Infine c’è una novità che riguarda gli utenti che desiderano rendere i propri file di Google Fogli e Google Presentazioni ancora più personalizzati: il colosso di Mountain View, infatti, ha annunciato che è diventato più facile trovare e selezionare i colori dei temi.

La sezione dei colori del tema è ora nel selettore dei colori in alto e il segnaposto “tema” è stato migliorato per mostrare il nome del tema (gli utenti potranno identificare facilmente il marchio della propria azienda e usare i colori del tema del brand). Per selezionare i colori del tema è sufficiente andare su qualsiasi menu a discesa del selettore di colori e fare clic sul pulsante di modifica per la tavolozza dei colori del tema. Nella barra laterale del colore del tema è possibile selezionare un colore dal menu a discesa per iniziare la modifica.

Questa novità è in fase di rilascio ed entro 15 giorni sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic, G Suite Business e con Google Account personale.