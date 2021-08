In occasione della Giornata Mondiale della Fotografia, Google e il fotografo e designer Angelo Chiacchio uniscono le forze per presentare il progetto A World of Difference (Un mondo di differenza). Il colosso di Mountain View ha trasformato il viaggio di 300 giorni di Chiacchio intorno al mondo in una vera e propria mostra fotografica digitale disponibile su Google Arts & Culture.

Le immagini dei luoghi più belli del mondo

Come testimoniano gli innumerevoli servizi sui vari TG e gli allarmi lanciati da studiosi e scienziati di tutto il mondo, il cambiamento climatico sta minacciando i paesaggi naturali e le piccole comunità sparse in tutto il mondo. Tramite il progetto realizzato da Google si ha la possibilità di seguire il fotografo nel suo viaggio in solitaria e ammirare i paesaggi e le culture più vulnerabili del nostro pianeta.

L’obiettivo di fondo del progetto è quello di spingere tutti a prendersi cura dell’ambiente e del sottile e fragile equilibrio su cui si basa la sopravvivenza di specie animali e popolazioni vulnerabili. La mostra fotografica digitale contiene più di 400 immagini raffiguranti più di 300 culture differenti in tutto il mondo, interviste, film a 360°, 5 modelli in 3D di architetture caratteristiche e molto altro.

Qui il sito di Google con tutte le incredibili immagini sul nostro pianeta.