Solo qualche giorno fa Fossil aveva avvisato i possibili clienti dell’imminente arrivo del nuovo smartwatch Fossil Gen 6, cercando di battere sul tempo l’ultima fatica di Samsung, il Galaxy Watch 4; per Fossil, però, il nuovo Gen 6 è al momento un device solo sulla carta, mancando ancora settimane prima del lancio. Ma l’attesa sembra farsi sempre più breve, visto che oggi abbiamo modo di dare un’occhiata alla scheda tecnica completa, al possibile prezzo e alla data di disponibilità.

Fossil Gen 6 è sempre più vicino: la scheda tecnica

Ovviamente, le informazioni che troverete in questo articolo non sono ufficiali e pertanto vanno prese con le pinze; partiamo dal processore, che sarà il Qualcomm Snapdragon Wear 4100+: realizzato con processo produttivo a 12 nm, si tratta di un chip quad-core A53 a 1,7 GHz con un co-processore aggiornato QCC1110 (ecco il perché del “+”) che dovrebbe permettere una miglior gestione di un numero maggiore di processi (come il tracciamento del sonno e del battito cardiaco, togliendo “peso sulle spalle” al processore primario).

Presente un sensore SpO2 per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, che va a trovare posto nella nuova watch face radiale che vedete nelle immagini sotto.

Fossil Gen 6 sarà disponibile nelle misure 42 e 44 mm, sarà dotato di 3 tasti laterali (quello centrale con una corona rotante), ci sarà un display da 1,28 pollici con risoluzione 416×416 pixel e 8 GB di memoria interna (non specificata la RAM).

Lo smartwatch sarà in grado di resistere all’immersione fino a 50 metri, mentre la batteria dovrebbe durare almeno 24 ore.

Prezzo e disponibilità di Fossil Gen 6

Per quanto riguarda il prezzo, Fossil Gen 6 sarà in vendita nel mercato tedesco con prezzi nel range 299-329 Euro, mentre la disponibilità dovrebbe essere dal 27 settembre 2021.

