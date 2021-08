Il team di Qualcomm è consapevole della necessità di una solida sicurezza per affrontare le minacce sempre crescenti ai dispositivi mobile e alla privacy degli utenti e se la tecnologia mobile continua ad avanzare a un ritmo elevato anche le soluzioni di sicurezza devono evolversi rapidamente.

Per quanto riguarda i dispositivi cellulari, gli operatori e gli OEM si affidano da tempo alla SIM (o Subscriber Identity Module) per archiviare in modo sicuro le informazioni sugli abbonamenti e sull’account.

Per tradizione la SIM è una scheda rimovibile da inserire nel dispositivo per accedere al servizio cellulare ma di recente, pur trattandosi di una soluzione abbastanza efficace, le sue dimensioni (seppur ridotte) comportano alcuni problemi, come la necessità di spazio all’interno dei telefoni e alcune difficoltà di gestione remota dell’abbonamento, con conseguente mancanza di flessibilità per l’ecosistema.

Qualcomm aumenta la sicurezza con l’l’Embedded Universal Integrated Circuit Card

Per superare tali problemi, Qualcomm Technologies ha annunciato un’innovazione chiave che fa avanzare la scheda SIM verso la prossima generazione di sicurezza dei dispositivi ed esperienze utente: stiamo parlando dell’Integrated eUICC (Embedded Universal Integrated Circuit Card) o iSIM.

L’eUICC integrato offre connettività sicura a dispositivi sempre più piccoli in modi fino ad oggi non possibili con le SIM convenzionali e la iSIM, implementata nel processore del dispositivo, permette agli utenti di attivare o gestire in modo comodo e sicuro il proprio servizio cellulare.

La seguente immagine rende un’idea dell’evoluzione delle SIM in termini di dimensioni:

Questa soluzione consente di semplificare il design dei dispositivi, gestire più abbonamenti su una singola SIM e gestire vari tipi di applicazioni (come quelle bancarie e di transito).

La prima soluzione mobile a supportare l’Embedded Universal Integrated Circuit Card è la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G ma in futuro questo sistema diventerà sempre più comune. Basta avere un po’ di pazienza.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone Android