A parte qualche piccola eccezione, la maggioranza degli smartphone disponibili sul mercato monta un display da almeno 6 pollici. Mint, uno smartphone lanciato su Indiegogo, si posiziona come la scelta ideale per gli ancora molti utenti che vorrebbero utilizzare un dispositivo compatto, leggere e facile da utilizzare anche con una mano.

Piccolo, compatto e con Android 9

Caratterizzato da un design preso in prestito dagli iPhone di Apple – sembra quasi un iPhone 5 in miniatura -, Mint dispone di un pannello LCD da 3 pollici con risoluzione 854 x 480 pixel. Il sistema operativo è basato su Android 9 Pie, forse una delle più importanti pecche del dispositivo, mentre l’hardware da 3 GB di RAM e 64 GB di ROM è essenziale per un utilizzo standard, senza strafare.

Le dimensioni pari a 89.5 x 45.5 x 11.5 mm lo rendono ideale per essere trasportato senza compromessi, anche mentre si pratica sport all’aperto, e può essere riposto addirittura nel piccolo taschino degli jeans. Il supporto al Play Store di Google rende possibile utilizzare le più comuni applicazioni Android, mentre la batteria da 1250 mAh dovrebbe garantire diverse ore di utilizzo senza preoccuparsi dell’autonomia residua.

Mint è stato lanciato su Indiegogo da pochissimo tempo e le prime spedizioni dovrebbero partire a partire da novembre. Se siete interessati al progetto potete farne parte sborsando 115 dollari, circa 100 euro al cambio, a questo link di Indiegogo.