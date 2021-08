Google Maps è una delle più importanti applicazioni mai realizzate da Google, quotidianamente utilizzata da miliardi di persone in tutto il mondo per spostarsi con la macchina o con i mezzi pubblici.

I veicoli elettrici Spin su Google Maps

A tal proposito l’applicazione del colosso di Mountain View è pronta a mostrare l’ubicazione degli scooter e delle bici elettriche a marchio Spin (brand della Ford). “Con questa integrazione, Spin rende più facile per milioni di utenti di Google Maps incorporare facilmente biciclette e scooter condivisi nei loro viaggi quotidiani”, sottolinea Ben Bear, CEO di Spin. “Il nostro obiettivo è rendere più semplice per i nostri utenti di pianificare viaggi multimodali. Deve essere altrettanto facile, e ancora più comodo, spostarsi con biciclette, autobus, treni e scooter come lo è con un’auto personale. Questa collaborazione con Google è la nostra più grande integrazione con la piattaforma, con molte altre in cantiere“.

Accedendo al tab di Google Maps relativo agli spostamenti con i mezzi pubblici, gli utenti potranno individuare facilmente il veicolo Spin più vicino ad essi per poi essere reindirizzati all’interno dell’app mobile ufficiale per pagare e sbloccare l’utilizzo del mezzo elettrico. L’integrazione di Spin con Google Maps è disponibile fin da subito in più di 84 Paesi, città e campus negli USA, in Canada, in Germania e in Spagna.

Android Auto apre anche a Yandex.Maps

Tra i molti sistemi di navigazione di Android Auto alternativi a Google Maps – come non citare Waze, TomTom e tanti altri -, in queste ore sbarca anche la popolare applicazione Yandex.Maps. Il supporto al sistema di infotainment di Google sembra sia arrivata con la versione 10.5.0 o 10.5.1 attualmente disponibile sul Play Store tramite il badge sottostante, ma è ovviamente a solo uso e consumo di chi risiede in Russia e ha sottoscritto l’abbonamento mensile Yandex Plus.