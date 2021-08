Gli aggiornamenti di oggi non sono tutti per smartphone, in verità neppure tutti per dispositivi Android, e hanno come destinatari tutti dispositivi recanti i marchi di OnePlus, Samsung e Huawei.

OnePlus Nord 2 5G: le novità dell’aggiornamento

OnePlus Nord 2 5G (ecco la nostra recensione) è il più nuovo tra gli smartphone di questa raccolta di aggiornamenti e anche indubbiamente quello più in vista in questo momento.

Come al solito, il suo update è stato annunciato, con tanto di registro delle modifiche completo, sul forum ufficiale della casa cinese. Già disponibile sia per il modello Global che per quello indiano, il nuovo aggiornamento per OnePlus Nord 2 5G porta la versione OxygenOS A.09.

Pur presentandosi come un update all’insegna delle ottimizzazioni, ci sono alcuni miglioramenti da sottolineare e riguardano l’app Community (di cui sono state ottimizzate le notifiche) e soprattutto il comparto fotografico, con miglioramenti delle prestazioni complessive ma anche della funzione HDR.

Ecco il changelog completo ufficiale:

System Optimized the notification feature of the Community app Improved system stability and fixed known issues

Camera Further optimized the HDR feature experience Further improved the camera performance

Network Fixed the issue of unable to enable the Wi-Fi hotspot

Gallery Optimized the UI effect, bringing better experience Improved the loading speed of previewing pictures



Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy A51: le novità degli aggiornamenti

Neppure in questa raccolta manca una presenza di device Samsung, con Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy A51 a tenere alto il vessillo della casa sudcoreana.

Come potete notare dagli screenshot riportati di seguito, Samsung Galaxy S20 Fan Edition sta ricevendo le patch di sicurezza di agosto 2021. L’aggiornamento era già spuntato sulla versione Qualcomm 4G del device e adesso è in roll out per quella Exynos. Nella fattispecie, 356 MB di file OTA introducono il firmware G780FXXU5CUG6. A conti fatti, manca all’appello il solo modello 5G.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A51, il file OTA che sta ricevendo è persino più corposo – 845 MB – tuttavia, con il firmware A515FXXU5EUG3, si ferma alla SMR (Security Maintenance Release) del mese di luglio 2021. Allo stato attuale non è chiaro se, oltre alle patch di sicurezza, ci siano altre novità.

Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro: le novità dell’aggiornamento

Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro (ecco la nostra recensione) sono i due “intrusi” di questa raccolta di aggiornamenti, dal momento che non sono smartphone e non sono neppure Android, bensì smartwatch con HarmonyOS.

Eccoci, dunque, all’aggiornamento di agosto 2021 della serie Huawei Watch 3. Si tratta di un update di rimensioni ragguardevoli (267 MB) e introduttivo della versione firmware 2.0.0.179 (C00E179R1P179). L’aggiornamento va a migliorare l’esperienza d’uso complessiva dei due indossabili con HarmonyOS 2 agendo sia sul piano delle ottimizzazioni che sull’aggiunta di nuove funzioni.

Per quanto riguarda le novità, la serie Huawei Watch 3 guadagna nuove watch face video personalizzabili, un pannello per il controllo dell’audio, il supporto alla funzione che permette di silenziare una chiamata semplicemente ruotando il polso, l’applicazione AI Life e non solo. Quanto alle ottimizzazioni, esse riguardano principalmente il widget del meteo e la funzione di notifica dei messaggi. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al changelog completo di seguito:

New

Added support for DIY video watch faces.

Added support for rotating your wrist to mute incoming calls.

Added multiple preloaded watch faces to the watch’s super-long battery life mode.

Added support for time configuration for do not disturb mode to take effect.

Added super long battery life and WiFi buttons to the shortcut menu.

Optimizations

Weather widget optimized to speed up positioning and updating.

Optimized the message notifications feature to support ringtone notifications.

Come aggiornare OnePlus Nord 2 5G, Samsung Galaxy S20 FE, A51, Huawei Watch 3/3 Pro

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro, prima di procedere, Huawei consiglia di controllare che la carica residua della batteria sia almeno pari al 20%. Per aggiornare il dispositivo basta collegarlo allo smartphone utilizzando l’app Huawei Health, aprire l’applicazione, toccare la voce “Dispositivi” e poi il nome del dispositivo, selezionare “Aggiornamento firmware”, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

