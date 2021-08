Gli aggiornamenti software di oggi vedono come protagonisti uno smartphone di OnePlus appena arrivato sul mercato, uno di Samsung e due di ASUS.

Senza perderci in chiacchiere, andiamo subito a scoprire il contenuto di questi nuovi update software.

OnePlus Nord 2 5G: le novità dell’aggiornamento

Partiamo da OnePlus Nord 2 5G (ecco la nostra recensione), che è il modello più nuovo e indubbiamente il più caldo di questa selezione.

Pur essendo arrivato sul mercato da poco, per il nuovo aspirante best buy di casa OnePlus non si tratta del primo aggiornamento, ma anche questo presenta chiaramente natura correttiva. Infatti, OnePlus Nord 2 5G sta ricevendo – il roll out è partito dall’India – un file OTA da 248,6 MB con la build numero 11.3.A.07 (in Europa, in India c’è la 11.3.A.08) e le seguenti novità elencate nel changelog:

System Improved system stability

Camera Optimized the HDR feature effect Improved the shooting performance



Samsung Galaxy S20 FE: le novità dell’aggiornamento

Spostandoci in casa Samsung, il modello interessato da questo nuovo aggiornamento è la variante Snapdragon 4G di Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

L’update si pone sulla scia di quello che vi avevamo segnalato ieri, ma stavolta riguarda la variante specifica menzionata. Più precisamente, Samsung Galaxy S20 FE 4G (Qualcomm) sta ricevendo (in Indonesia, Vietnam e Filippine) la versione firmware G780GXXS2AUG4, al cui interno sono presenti le patch di sicurezza di agosto 2021.

ASUS ZenFone 7 e 7 Pro: le novità dell’aggiornamento

Come riportato sul forum ufficiale del produttore, ASUS ZenFone 7 (modello ZS670KS) e ASUS ZenFone 7 Pro (modello ZS671KS) stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software.

La versione software rilasciata è la 30.41.69.89 e contiene nuove patch di sicurezza mensili, l’aggiunta della One Hand mode tanto apprezzata su ASUS ZenFone 8 (ecco la nostra recensione) e vari fix – freeze della registrazione video 4K a 60 fps, colori delle foto con beautiful skin mode, aggiornamento automatico dell’app meteo, lag e cali di frame rate nei giochi. Ecco il changelog completo:

Updated Android security patch Fixed the recording freeze when using 4K 60FPS Fixed the obvious color blocks in the photos of beautiful skin mode Fixed the weather app will not update automatically Added One Hand mode Fixed the lag and frame drop issue when playing the game

Come aggiornare OnePlus Nord 2 5G, Samsung Galaxy S20 FE, ASUS ZenFone 7, 7 Pro

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Per OnePlus Nord 2 5G, è possibile scaricare manualmente la nuova build (Incremental OTA from 11.3.A.05) a questo link.

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per gli ASUS, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

Grazie a Stefano per la segnalazione