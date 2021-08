Nelle scorse ore sono emerse in Rete alcune interessanti anticipazioni su delle novità che Xiaomi ha in programma di annunciare nel corso delle prossime settimane.

La conferma di specifiche e colori di Redmi 10

Nei giorni scorsi Xiaomi ha pubblicato “per errore” le specifiche di Redmi 10 e, pertanto, nelle ultime ore ha dato il via ufficiale alla campagna di marketing che ci accompagnerà sino al lancio dello smartphone.

In particolare, il colosso cinese ha pubblicato su Twitter tre nuove immagini che mettono in risalto alcune delle più importanti feature di Redmi 10, come la quadrupla fotocamera con sensore primario da 50 megapixel, il display con refresh rate a 90 Hz e il doppio altoparlante.

Il team di Xiaomi, infine, conferma che Redmi 10 (che potrà contare su almeno tre colori) sta per arrivare, senza tuttavia fornire una data precisa. Ancora un po’ di pazienza.

Ecco il processore di Redmi K50

La serie Redmi K40 è quella di punta dell’offerta del produttore asiatico per il 2021 e nel primo trimestre del prossimo anno è in programma il lancio della serie Redmi K50, oggetto di alcune indiscrezioni nelle scorse ore.

Pare, infatti, che Redmi abbia deciso di dotare Redmi K50 di un processore di Qualcomm e, stando a quanto apprendiamo da Gizmochina, i vari modelli potranno contare su una CPU Qualcomm Snapdragon 888 (versione base) e Qualcomm Snapdragon 895 (versioni Pro e Pro Plus).

Sarà interessante scoprire se anche le altre caratteristiche dei device saranno da smartphone top di gamma.

Xiaomi Mi Pad 5 in arrivo in Europa

Nei giorni scorsi Xiaomi è tornata prepotentemente nel settore dei tablet con il lancio di Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, con l’obiettivo di conquistare una fetta di un mercato letteralmente dominato da Apple.

E, come apprendiamo da Gizmochina, i progetti del colosso cinese sono piuttosto ambiziosi, tanto che ha in programma di portare i suoi nuovi tablet anche nei mercati europei.

Ricordiamo che parliamo di tablet che possono contare sulle seguenti caratteristiche:

display LCD da 11 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, refresh rate a 120 Hz, HDR10+ e Dolby Vision

processore Qualcomm Spadragon 860 (Xiaomi Mi Pad 5) e Qualcomm Snapdragon 870 (Xiaomi Mi Pad 5 Pro)

6 GB di RAM (versione base) e 8 GB (versione Pro)

fotocamera posteriore Xiaomi Mi Pad 5 da 13 megapixel

fotocamera posteriore Xiaomi Mi Pad 5 Pro da 50 megapixel (5G) o da 13 megapixel (Wi-Fi)

fotocamera frontale da 8 megapixel (base) o da 5 megapixel + 8 megapixel (Pro)

batteria da 8.720 mAh con ricarica rapida da 33 W (base)

batteria da 8.600 mAh con ricarica rapida da 67 W (Pro)

speaker stereo, Dolby Atmos, supporto stylus

Android 11 con interfaccia MIUI

Purtroppo al momento non vi sono dettagli su quando dovrebbe essere avviata la commercializzazione in Europa ma probabilmente non ci sarà da attendere molto. Staremo a vedere.