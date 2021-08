Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy A52S 5G, nuovo smartphone di fascia media che il colosso coreano si prepara a lanciare sul mercato.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, si tratta di una versione leggermente migliorata di Samsung Galaxy A52 5G e le nuove anticipazioni sulle sue caratteristiche riportate da WinFuture ce lo confermano.

Se il design rispetto all’attuale modello resta praticamente invariato, infatti, la principale differenza la troviamo sotto la scocca: invece del processore Qualcomm Snapdragon 750G, Samsung ha deciso di puntare sulla più recente CPU Qualcomm Snapdragon 778G (che dovrebbe garantire un discreto miglioramento delle prestazioni in termini di velocità).

Immagini e scheda tecnica di Samsung Galaxy A52S 5G

Dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, Samsung Galaxy A52 5G è animato da un processore Qualcomm Snapdragon 778G e in Europa può contare su 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata con possibilità di espansione via MicroSD (in altri mercati dovrebbe esserci anche una versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata), Bluetooth 5.0, NFC, una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP67) e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Il comparto fotografico può contare su una quadrupla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 64 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 5 megapixel) e su una fotocamera frontale da 32 megapixel.

Samsung Galaxy A52S 5G farà il suo esordio sul mercato alla fine di questo mese con a bordo Android 11 e l’interfaccia One UI 3.1. Il nuovo smartphone del colosso coreano sarà disponibile in varie colorazioni (nera, verde, blu e viola) ad un prezzo di partenza di 449 euro.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy A52 5G