Durante l’evento Unpacked dell’11 agosto avremo finalmente modo di ammirare in tutta la sua gloria la nuova famiglia di smartphone fondable e non solo, ma sembra che il colosso sudcoreano abbia in programma di lanciare fra non molto anche un nuovo smartphone di fascia media.

Lancio a breve a circa 450 euro

Samsung Galaxy A52s, gemello dell’ottimo Samsung Galaxy A52 5G (qui la nostra recensione), è da qualche tempo protagonista di una serie di leak e rumor che, come sempre, ci permettono di scoprire molto su di esso con molto anticipo rispetto ai piano di lancio di Samsung.

Il leaker @_snoopytech_ ha pubblicato su Twitter una serie di render su Samsung Galaxy A52s che ci mostrano le probabili colorazioni previste al lancio. Tra le classiche già viste con Samsung Galaxy A52, sembra che questa volta l’azienda abbia messo da parte la colorazione blu a favore di una verde menta. Secondo le poche informazioni pubblicate dal leaker, inoltre, sembra che lo smartphone verrà presentato con un singolo taglio di memoria interna da 128 GB e a un prezzo pari a circa 450 euro.

Il leak su Samsung Galaxy A52s termina qui, ma siamo più che certi che nel corso dei prossimi giorni torneremo a parlare del dispositivo per via di ulteriori fughe di notizie, malgrado Samsung stia facendo di tutto per fermarle una volta per tutte.

