Sono ormai passati un paio di giorni dalla presentazione della nuova generazione di smartphone pieghevoli da parte di Samsung e abbiamo avuto modo di provarli, insieme allo smartwatch, per una giornata e mezza. Non possiamo dunque fornirvi una valutazione obiettiva dei nuovi prodotti, con le recensioni che arriveranno comunque a breve, ma possiamo rispondere alle prime domande e cercare di chiarire alcuni dubbi.

Nel video realizzato dal nostro Mikhael troverete alcune risposte alle tante domande che ci avete posto nei giorni scorsi, anche nel corso della presentazione. Scoprirete dunque come va la fotocamera nascosta sotto al display e se crea problemi durante l’utilizzo normale, ma vedrete anche metodi alternativi per scattare selfie di alta qualità, visto che la qualità della fotocamera sotto allo schermo non è eccelsa.

E vi parleremo anche dello schermo flessibile e del funzionamento della S Pen su Samsung Galaxy Z Fold3 5G, ricordandovi che non potrete utilizzare le S Pen di vecchia generazione: solo S Pen Fold Edition e S Pen Pro potranno essere utilizzate, come ricorda un avviso che compare a schermo, impedendovi di utilizzarla per non danneggiare il display, senza dimenticare di parlarvi di Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Quest’ultimo, grazie allo schermo esterno più grande del predecessore, è anche possibile scattare selfie in maniera molto comoda. E lo schermo esterno è utile anche per evitare di consultarlo in maniera ossessiva, anche se i widget possono essere decisamente migliorati.

Molto interessante è anche Samsung Galaxy Watch4, il primo a utilizzare Wear OS 3, che offre una migliore fluidità e reattività, permettendo di avere finalmente un’esperienza d’uso di qualità. Il ritorno della ghiera rende decisamente più semplici i controlli. E diversamente da quello che si potrebbe credere, funziona perfettamente anche con smartwatch che non sono prodotti da Samsung, con la possibilità di ricevere notifiche e di rispondere alle chiamate.

Continuate a seguirci perché tra qualche giorno vi proporremo le recensioni complete di tutti i prodotti annunciati da Samsung, incluse le Samsung Galaxy Buds2.