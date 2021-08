A seguito dell’arrivo della beta 4 di Android 12 per tutta la famiglia Pixel, sono state scoperte alcune interessanti novità scavando all’interno del codice delle applicazioni proprietarie di Google.

Google Pixel 6 con questo sensore Samsung

L’utente cstark27, famoso per il suo lavoro per le mod della GCam, ha scoperto la stringa “gn1_wide_p21” all’interno di una libreria. Scavando ancora più a fondo, pare che la stringa faccia riferimento al sensore Samsung ISOCELL GN1 da 50 MP potenzialmente integrato all’interno del modulo fotografico di Google Pixel 6.

Rispetto al sensore Sony IMX363 finora utilizzato dal colosso di Mountain View nelle passate generazioni di Google Pixel, l’implementazione del sensore ISOCELL GN1 di Samsung dovrebbe garantire una migliore accuratezza per l’autofocus grazi alla tecnologia Dual Pixel.

È atteso un modem Exynos già noto

Lo stesso cstark27, curiosando in un altro APK di sistema, ha scoperto un riferimento al modem “g5123b” di fianco a una lunga lista di dispositivi Google criptati. Tramite alcune tecniche di ingegneria inversa, si è scoperto che i dispositivi di Big G sono: Oriole, Raven, Passport, Slider e un altro device non meglio specificato. Oriole e Raven sono rispettivamente i nomi in codice di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, mentre Passport sarebbe il tanto atteso primo smartphone pieghevole di Google; nessuna informazione per quanto riguarda Slider, ancora oggi un mistero.

Sebbene non ancora confermato, i colleghi di XDA ritengono che questo modem possa essere basato sul modem Exynos 5123 di Samsung che trova posto su Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Note 20. Il modem supporta le reti sub-6 GHz e mmWave 5G, ma non è chiaro il tipo di utilizzo che Google voglia fare di questo componente.

