Giusto ieri vi avevamo parlato della volontà di Samsung di svelare un nuovo sensore da 50 MP, ed in queste ore la compagnia sud coreana ha svelato il sensore Samsung ISOCELL GN1. Questo, come sottolinea il colosso sud coreano, è il primo sensore ad integrare la tecnologia dual-pixel autofocus e il Tetracell pixel binning.

Autofocus e pixel binning 4 in 1

Grazie alla presenza di pixel della grandezza di 1.2 μm, il sensore ISOCELL GN1 da 50 MP sarà in grado di offrire degli importanti passi in avanti per quanto riguarda la qualità degli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

Infatti, come sottolinea Yongin Park, Vice Presidente esecutivo del settore sensori di Samsung, “con tecnologie pixel innovative, Samsung è stata in prima linea nell’offrire sensori di immagini ad alte prestazioni che soddisfano da vicino le esigenze del mercato sempre più diversificate. ISOCELL GN1 fa parte dell’impegno di fornire immagini straordinarie ai consumatori in qualsiasi ambiente. Continueremo a introdurre soluzioni di sensori di immagine all’avanguardia che saranno il punto di riferimento nella fotografia mobile“.

L’autofocus e la tecnologia di pixel binning sono i capisaldi che hanno portato allo sviluppo di questo particolare sensore, che dovrebbe garantire all’utente di poter scattare foto nitide e dettagliate anche di oggetti in movimento e in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, tramite il pixel binning di 4 pixel in 1, ogni scatto genererà una immagine da 12,5 MP mentre i video potranno contare sul supporto alla registrazione a qualità 8K a 30 fps.

Come confermato da Samsung, il nuovo sensore entrerà nella fase di produzione di massa a partire da questo mese, il che ci rende abbastanza certi che troverà posto all’interno di nuovi smartphone già a partire dai prossimi mesi.