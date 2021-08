Il team di sviluppo di WhatsApp Beta non va in vacanza. È proprio il caso di dirlo considerando che nel giro di due giorni sono stati rilasciati due aggiornamenti dell’applicazione.

Novità aggiornamento 2.21.17.2 di WhatsApp Beta

Se ieri la versione 2.21.17.1 andava a correggere un bug che rendeva impossibile caricare i vecchi messaggi scambiati in chat, la versione 2.21.17.2 di WhatsApp Beta disponibile fin da subito va invece a migliorare l’interfaccia del pannello relativo alle emoji da aggiungere a una immagine, un video o una GIF.

Infatti, com’è possibile notare nella immagine soprastante, da adesso le emoji presenti nel pannello hanno lo stesso design di quelle inviate nelle chat ed è anche stata aggiunta una barra inferiore per individuare più rapidamente l’emoji giusta da utilizzare.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento di WhatsApp Beta alla versione 2.21.17.2 è disponibile fin da subito per tutti gli utenti iscritti al canale di test dell’app tramite il Play Store. Se non lo foste, potete installare manualmente il relativo APK scaricandolo da questo link di APK Mirror.

Infine, il nuovo pannello per selezionare le emoji potrebbe non essere disponibile nemmeno a seguito dell’installazione dell’ultima versione dell’app: in questo caso vi consigliamo di attendere in quanto lo sarà nel giro di qualche giorno.