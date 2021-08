Il team di WhatsApp Beta non perde tempo e, dopo l’arrivo dell’aggiornamento alla versione 2.21.16.10 con le nuove emoji, in queste ore ha iniziato a rilasciare l’update alla versione 2.21.17.1.

Novità aggiornamento 2.21.17.1 di WhatsApp Beta

Vi informiamo fin da subito che, in questo caso, l’aggiornamento dell’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo non integra novità o funzionalità aggiuntive. In realtà si tratta di un update che va a correggere un fastidioso bug erroneamente introdotto con la versione 2.21.16.9 che impediva il caricamento dei vecchi messaggi in chat.

Dai primi test effettuati dagli utenti che hanno già installato l’aggiornamento, sembra proprio che la versione rilasciata in queste ore abbia effettivamente corretto il bug e che adesso anche i vecchi messaggi scambiati nelle chat risultano essere disponibili.

Nuove funzionalità a parte, è bene sottolineare come il team abbia proceduto piuttosto celermente per correggere un bug che poteva causare non pochi problemi a chi aveva necessità di recuperare un vecchio messaggio in chat.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento di WhatsApp Beta alla versione 2.21.17.1 è attualmente disponibile per tutti gli utenti iscritti al gruppo di test del Play Store. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile, potete installare manualmente l’update scaricando l’apposito APK da questo link di APK Mirror.

