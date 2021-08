Solitamente gli smartphone di fascia media non escono troppo bene dalle mani di JerryRigEverything, e in queste ore lo youtuber ha pubblicato la prova di resistenza di OnePlus Nord N200 5G.

Si comporta bene nonostante tutto

Nonostante il prezzo di listino molto competitivo, il display in vetro di OnePlus Nord N200 5G si è comportato piuttosto bene contro la lama del taglierino iniziando a mostrare i primi segni di cedimento attorno ai valori 6 e 7. Il frame laterale che abbraccia lo smartphone è realizzato in plastica, così come tutti i tasti fisici e anche il carrellino della SIM; a tal proposito, in questo caso non è visibile la classica guarnizione in gomma, segno che molto probabilmente lo smartphone non è certificato per resistere al contatto con i liquidi.

Il retro del pannello, nonostante il suo aspetto in simil-vetro, è realizzato in plastica e si graffia piuttosto facilmente. Durante il classico test di resistenza al piegamento lo smartphone ha mostrato tutti i suoi limiti con un sonoro “crack” di qualche componente interno che, incredibilmente, non sembra avere intaccato il funzionamento dello smartphone. Infine, il test della fiamma ha mostrato quanto il pannello frontale in vetro recuperi piuttosto presto i segni di bruciatura causati dall’accendino.

Il video di resistenza di JerryRigEverything ha mostrato quanto OnePlus Nord N200 5G sia piuttosto resistente nonostante i vari compromessi presenti a livello del frame e del telaio posteriore in plastica.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone OnePlus