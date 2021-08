I produttori di smartphone che vendono computer offrono spesso una funzionalità software che consente una connessione tra questi due tipi di dispositivi e molte aziende sfruttano questo genere di soluzione per i propri dipendenti: si tratta, in sostanza, di un mercato piuttosto vitale a cui anche OPPO ha deciso di avvicinarsi.

Stando alle ultime indiscrezioni, OPPO avrebbe deciso di introdurre con ColorOS 12 una funzionalità simile ad altre già da tempo disponibili, come Multi Screen Collaboration di Huawei, Your Phone di Microsoft, DeX di Samsung e MIUI+ di Xiaomi.

I tre brand del gruppo Oujia, ossia OPPO, OnePlus e Realme, stanno crescendo rapidamente anche nel mercato globale, sfruttando le notevoli difficoltà causate a Huawei dal ban commerciale statunitense e probabilmente a breve entreranno in nuovi settori, come quelli dei tablet e dei laptop.

Sulla base di tale premessa, prevedere che ColorOS (ossia l’interfaccia personalizzata utilizzata da questi tre produttori sui propri smartphone) possa essere arricchita di una funzionalità che consenta di sfruttare in collaborazione tra telefono e tablet (o laptop) le potenzialità dell’ecosistema creato dall’azienda è quasi naturale.

In arrivo da OPPO Cross Screen Interconnection

Ebbene, come apprendiamo da Gizmochina, tale funzionalità potrebbe essere lanciata con il nome di Cross Screen Interconnection, almeno ciò è quanto emerge da due immagini leaked pubblicate sul social cinese Weibo e, sempre sulla base delle indiscrezioni, sarebbe già in fase di test in Cina con ColorOS 12.

Ricordiamo che l’interfaccia ColorOS 12, basata su Android 12, sarà la prossima versione del sistema operativo mobile del gruppo OPPO. Purtroppo al momento non vi sono tanti dettagli su quelle che potrebbero essere le sue principali novità e il suo rilascio dovrebbe avvenire nel giro di uno o due mesi.

La funzionalità Cross Screen Interconnection di ColorOS dovrebbe essere limitata alla Cina in una fase iniziale, come parte di un beta testing ma è probabile che successivamente venga estesa a tutti i mercati in cui opera OPPO. Staremo a vedere.