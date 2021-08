WhatsApp è per miliardi di persone l’applicazione numero uno di messaggistica istantanea per condividere foto, video, audio e anche informazioni private e sensibili. L’applicazione, già da ora, dispone di tutte le contromisure per tutelare la riservatezza di queste informazioni, ma ben presto ci sarà una importante novità per chi è solito salvare i backup locali dei messaggi e dei file multimediali.

Crittografia end-to-end per i backup locali

In un tweet pubblicato da WABetaInfo, infatti, scopriamo che il team di sviluppo dell’applicazione in forze a Facebook sta lavorando a una funzione che offre la crittografia end-to-end anche per i backup salvati in locale, sul proprio smartphone Android. Dalle informazioni condivise, scopriamo che WhatsApp sta lavorando alla implementazione della funzione per i backup sul cloud salvati su Google Drive, ma il team avrebbe deciso di estenderla anche per i backup salvati sulla memoria locale del telefono.

Purtroppo non sappiamo in quale versione di WhatsApp beta per Android verrà implementata la funzionalità, ma la conferma che il team di sviluppo ci sta lavorando è una informazione molto importante per i tanti utenti che preferiscono salvare i backup delle chat di WhatsApp sulla memoria interna del proprio smartphone.

