A stretto giro dall’aggiornamento di WhatsApp beta alla versione 2.21.15.10 con le novità relative alla funzione multi-dispositivo, in queste ore il team di sviluppo in forza a WhatsApp ha rilasciato l’aggiornamento alla versione 2.21.15.11 con alcune importanti novità riguardanti una funzione presentata a fine giugno scorso.

Novità aggiornamento 2.21.15.11 di WhatsApp beta

Il mese scorso, infatti, il team di WhatsApp beta svelava la funzione View Once per quanto riguarda le foto e i video a scadenza, e la nuova versione pubblicata sul canale beta va a rendere più esplicita la funzione per gli utenti che la utilizzano.

Per questioni legate alla privacy le foto e i video condivisi con la funzione View Once sono monouso, ovvero possono essere visualizzati una sola volta e poi basta. In questa nuova versione, nel caso in cui un utente non visualizzasse i file multimediali entro 14 giorni, un nuovo messaggio di avviso sottolinea che la foto o il video sono “scaduti” e pertanto non è più possibile visualizzarli a meno di non chiederli nuovamente al mittente.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento di WhatsApp beta alla versione 2.21.15.11 è attualmente disponibile tramite il Play Store per tutti gli utenti iscritti al canale beta – nel caso non lo foste potete tentare di registrarvi attraverso questo link. Alternativamente, si può scaricare e installare manualmente l’APK dell’ultima versione di WhatsApp beta da questo link di APK Mirror.