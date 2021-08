Giornata ricca di aggiornamenti software per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy S9 e Nokia 5.3. Scopriamo in dettaglio tutte le novità nei capitoli sottostanti.

Patch di agosto per Samsung Galaxy S21 e Galaxy S9

La versione internazionale di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, inizia a ricevere l’aggiornamento G99xBXXU3AUGM con le patch di sicurezza di agosto 2021, di cui il colosso sudcoreano ha pubblicato i dettagli proprio nelle scorse ore. Sebbene non ci siano ulteriori informazioni circa il contenuto dell’update o il changelog completo, è lecito presupporre che ci siano le correzioni ai bug elencati nel link soprastante.

L’update G96xFXXUGFUG4 per Samsung Galaxy S9, attualmente in rilascio in Europa a partire dalla Germania, contiene le patch di sicurezza di agosto. Anche in questo caso non abbiamo a disposizione il changelog con tutte le novità, ma non dovrebbero esserci particolari novità a parte le correzioni di bug.

L’aggiornamento, una volta disponibile, potrà essere scaricato tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Patch di luglio per Samsung Galaxy A42 5G e Galaxy A50

Samsung Galaxy A42 5G si sta aggiornando in queste stesse ore in Italia con le patch di sicurezza di luglio. L’aggiornamento del firmware alla versione A426BXXU2BUF2 dovrebbe integrare correzioni di bug e miglioramenti alle prestazioni generali del telefono.

Venendo invece al modello Samsung Galaxy A50, il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio dell’update delle patch di sicurezza di luglio con la versione del firmware A505GUBS9CUG4. In questo caso l’aggiornamento è in rilascio in Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay e Trinidad e Tobago.

Come per la famiglia Samsung Galaxy S21 nel capitolo soprastante, anche per Galaxy A42 5G e Galaxy A50 l’update può essere scaricato dal pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Android 11 fa capolino su Nokia 5.3

Di tutt’altro tenore è l’aggiornamento software per Nokia 5.3 che, dopo tanta attesa, sta finalmente iniziando ad aggiornarsi ad Android 11. Le informazioni relative all’update indicano che, al momento, l’update è già disponibile in una manciata di Paesi, tra cui: Cambogia, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Macao, Malesia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan e Vietnam. Secondo Nokia il 100% dei dispositivi Nokia 5.3, compresi quelli commercializzati in Italia, riceveranno Android 11 entro il 6 agosto.

L’aggiornamento può essere scaricato dall’apposito pannello degli aggiornamenti software nel pannello delle impostazioni.