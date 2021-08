Nei siti in cui è supportato, “Accedi con Google” rappresenta senza dubbio un metodo molto comodo per accedere a servizi di terze parti senza la necessità di tenere traccia di password diverse e il colosso di Mountain View ha deciso di potenziare questo sistema con le API “Google Identity Services“.

Così come viene spiegato dal team di Google con un post sul blog ufficiale, alla base del lancio di queste nuove API c’è la volontà di garantire agli utenti un più elevato livello di sicurezza, in quanto ogni giorno milioni di password vengono esposte a violazioni dei dati che mettono a rischio le informazioni personali.

Lanciate le nuove API Google Identity Services

Il gruppo di API Google Identity Services include il tasto “Accedi con Google” e “One Tap”, un nuovo sistema di autenticazione, entrambi basati sull’utilizzo di token sicuri (invece di password) per consentire agli utenti di accedere ai siti Web e alle applicazioni di terze parti.

One Tap è un prompt di accesso proattivo e senza interruzioni che aiuta gli utenti ad accedere in modo sicuro e protetto ai propri contenuti personalizzati quando usano un sito Web o un’app e, a differenza del tradizionale pulsante di accesso, questo sistema non richiede il loro reindirizzamento a una pagina di destinazione.

One Tap scorrerà verso il basso dall’angolo in alto a destra di un sito Web e dal basso verso l’alto su un dispositivo mobile e gli utenti potranno accedere o registrarsi utilizzando un solo tocco, senza dover ricordare le proprie credenziali o creare una password.

Inoltre, Google Identity Services è progettato per proteggere da vulnerabilità e minacce varie, aiutando così i siti Web e le applicazioni a dare agli utenti la massima tranquillità durante il loro utilizzo.

Il colosso di Mountain View sta anche implementando un pulsante Accedi con Google migliorato che mostra i dettagli utente e l’account che viene selezionato.

Nelle prossime settimane queste soluzioni dovrebbero divenire sempre più comuni. Staremo a vedere.