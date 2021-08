In occasione della presentazione dei risultati finanziari relativi alla prima metà del 2021, Iliad ha fornito anche un aggiornamento della situazione relativa alla propria rete mobile, attualmente in fase di realizzazione.

Lavori in linea con le previsioni

Al 30 giugno la rete proprietaria Iliad poteva contare su 7.795 siti, con una crescita del 27% rispetto ai 6.115 con i quali si era chiuso il 2020. In un anno, a partire cioè dal 30 giugno 2020, la rete è sostanzialmente raddoppiata, visto che dodici mesi fa i siti attivi erano 3.815.

Grazie a questi numeri oltre il 50% del traffico dati generato dalle SIM Iliad transita attualmente sulla rete proprietaria, senza quindi utilizzare quella di WINDTRE. L’operatore francese è dunque perfettamente in linea per raggiungere gli obiettivi prefissati, che prevedono di arrivare a circa 8.500 siti di telefonia mobile entro la fine di quest’anno.

Per il resto non cambia la strategia a lungo termine, che prevede su raggiungere una cifra che va dai 10.000 ai 12.000 siti attivi entro la fine del 2023, un obiettivo che sembra tranquillamente alla portata di Iliad. Vediamo ora il numero di siti attivi suddiviso per regione, con il Veneto che risulta la regione maggiormente coperta davanti a Lombardia ed Emilia Romagna.

A giugno 2021 questa è dunque la situazione dei siti attivi per ognuna delle regioni italiane:

Valle d’Aosta : 9 siti attivi

: 9 siti attivi Piemonte : 716 siti attivi

: 716 siti attivi Lombardia : 1099 siti attivi

: 1099 siti attivi Trentino Alto Adige : 52 siti attivi

: 52 siti attivi Friuli Venezia Giulia : 274 siti attivi

: 274 siti attivi Veneto : 1160 siti attivi

: 1160 siti attivi Liguria : 249 siti attivi

: 249 siti attivi Emilia Romagna : 863 siti attivi

: 863 siti attivi Toscana : 318 siti attivi

: 318 siti attivi Umbria : 53 siti Iliad attivi

: 53 siti Iliad attivi Marche : 145 siti attivi

: 145 siti attivi Abruzzo : 142 siti attivi

: 142 siti attivi Lazio : 732 siti attivi

: 732 siti attivi Molise : 3 siti Iliad attivi

: 3 siti Iliad attivi Campania : 356 siti attivi

: 356 siti attivi Puglia : 597 siti attivi

: 597 siti attivi Basilicata : 17 siti attivi

: 17 siti attivi Calabria : 172 siti attivi

: 172 siti attivi Sardegna : 215 siti attivi

: 215 siti attivi Sicilia: 623 siti attivi

Ricordiamo infine che al momento la rete 5G di Iliad è attiva solamente in alcune aree di un numero limitato di attività italiane.