AnTuTu ha pubblicato la classifica di luglio con i 10 smartphone più prestanti e i migliori della fascia media.

Black Shark 4 Pro è il re di luglio

Rispetto alla classifica di giugno dove al primo posto trovavamo Nubia Red Magic 6, a luglio lo smartphone Black Shark 4 Pro ha soffiato il primo posto in classifica raggiungendo un punteggio pari a 854439 – contro i 831163 di Red Magic 6. Al terzo posto si piazza lo smartphone OnePlus 9 Pro con 822338, mentre in ultima posizione troviamo Xiaomi Mi 11 Ultra con 787450 punti.

Quasi scontato sottolineare come tutti gli smartphone più prestanti della classifica AnTuTu di luglio siano muniti del processore Qualcomm Snapdragon 888, ormai una tradizione che si ripete quasi senza eccezioni da diversi mesi.

Xiaomi Mi 11 Lite conquista la prima posizione

Venendo poi alla fascia media, scopriamo che Xiaomi Mi 11 Lite (qui la nostra recensione) è il primo in classifica con 531960 punti. Poco più distante troviamo gli smartphone HONOR 50 Pro e HONOR 50 rispettivamente con 507095 e 500637 punti. Chiudono in ultima penultima e ultima posizione Huawei Nova 8 Pro e Huawei Nova 8 rispettivamente con 438624 e 431250 punti. Contrariamente alla classifica degli smartphone più prestanti, in questo caso scende la quantità di processori Qualcomm per far posto ad alcuni modelli MediaTek e Kirin.

