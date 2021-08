Qualche giorno fa, il 29 luglio per l’esattezza, la serie Huawei P50 veniva finalmente svelata dopo mesi di rumor e leak incessanti. Come abbiamo sottolineato nella nostra news di lancio, gli smartphone del colosso cinese puntano tantissimo sulla componente fotografica – da sempre il cavallo di battaglia della serie Huawei P -, ma in questa news vi offriamo l’opportunità di travestire il vostro device come a piacere tra Huawei P50 o Huawei P50 Pro scaricando i wallpaper ufficiali.

Huawei P50/P50 Pro wallpaper

Come sempre, vi sconsigliamo di scaricare i wallpaper dalla galleria soprastante utilizzata semplicemente come mezzo per mostrarvi in anteprima i wallpaper in questione, ma bensì di effettuare il download delle immagini a risoluzione originale tramite questo link di Google Drive.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G/Z Flip3 wallpaper

Sebbene Samsung abbia dichiarato guerra senza quartiere ai leaker, continuano ad arrivare informazioni sui protagonisti dell’evento Unpacked dell’11 agosto. Quest’oggi, invece di parlarvi di specifiche e altri dettagli su Samsung Galaxy Z Fol3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3, vi offriamo la possibilità di ammirare i wallpaper ufficiali che troveranno posto sui dispositivi una volta pronti al lancio.

Ecco i wallpaper che Samsung ha realizzato per entrambi i foldable di nuova generazione.

