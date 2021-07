La decisione di lanciare la serie Nord, dedicata a conquistare la fascia media del mercato, sembra essere stata una mossa azzeccata per OnePlus. la compagnia cinese ha annunciato oggi un importante traguardo a livello globale, con un rafforzamento su tutti i mercati chiave, inclusa l’Europa.

Crescita impressionante e piani futuri

Nella prima metà del 2021 le spedizioni di smartphone OnePlus sono cresciute del 257% rispetto allo stesso periodo del 2020, con ottimi successi negli USA ma anche in Europa, India e Cina, i mercati più importanti per la compagnia fondata da Pete Lau. A fare da traino alle vendite è stata ovviamente la serie OnePlus 9, ma i nuovi smartphone di fascia media, delle serie Nord e Nord N, hanno raggiunto risultati molto importanti, tanto da diventare fondamentali per i piani futuri della compagnia.

Navinit Nakra, Vice Presidente, Chief Strategy Officer e Head of India sales di OnePlus India afferma che l’obiettivo è quello di raggiungere i 25 milioni di smartphone delle serie Nord entro la fine del 2023. Un risultato ambizioso che conferma un eccellente stato di forma di OnePlus, deciso a ritagliarsi una fetta sempre più ampia nei mercati globali.

In India, uno dei mercati sui quali OnePlus è maggiormente concentrata, Nord 2 5G e Nord CE 5G sono stati i più venduti al recente Amazon Prime Day, rafforzando le aspettative dei dirigenti. La priorità rimane lo sviluppo della tecnologia 5G, destinata a diventare predominante nel breve futuro, e i 30 milioni di dollari investiti nell’ultimo periodo testimoniano l’impegno di OnePlus su questo fronte.

A distanza di un anno si rivela dunque vincente la decisione di affiancare alla tradizionale serie di flagship killer, diventati nel tempo dei veri e propri flagship, una serie più economica ma di qualità, per offrire l’esperienza OnePlus a una fascia più ampia di utenti. Ancora più impressionante, rispetto alla crescita globale, è stato l’incremento registrato negli Stati Uniti nel primo semestre, dove le spedizioni sono salite del 428% su base annua, con la sola serie Nord N ha venduto oltre un milione di dispositivi nella prima metà del 2021.

Anche in Europa la crescita è significativa, con OnePlus che si afferma come il marchio con la più rapida crescita grazie a un incremento del 304% su base annua.

