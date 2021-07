Un informatore cinese ha condiviso le specifiche chiave dei tre modelli della gamma Mi Pad 5 per rivelare cosa possiamo aspettarci da questo tablet Xiaomi atteso per il mese di agosto.

Le nuove specifiche della serie Xiaomi Mi Pad 5

Stando alla nuova fuga di notizie, la prima variante del tablet Xiaomi Mi Pad 5 sarà pronta per il 5G grazie al chipset Snapdragon 870 e offrirà un pannello LCD da 10,95 pollici con risoluzione 2K e probabilmente una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Questo tablet Android sarebbe alimentato da una batteria da 8.720 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W e offrirebbe un sensore principale da 48 MP e uno scanner di impronte digitali disposto lateralmente. Lo spessore sarebbe di 8,1 mm e il peso di 510 grammi.

La seconda variante di distinguerebbe per il fatto di essere un dispositivo solo Wi-Fi con ha una fotocamera da 12 MP, mentre le altre specifiche sarebbero quasi le stesse della prima variante.

Il terzo modello sarebbe invece caratterizzato da un pannello LCD che supporta una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e sarebbe basato sul SoC Snapdragon 860 e dotato di ricarica rapida da 33 W e di una fotocamera da 12 MP.

L’informatore Panda is bald ha anche accennato a una variante con Snapdragon 768G, ma non ha condiviso ulteriori dettagli sulle sue specifiche, tuttavia esiste la possibilità che possa debuttare come dispositivo Redmi.

Infine, il leaker ha aggiunto che il prossimo anno la società potrebbe lanciare un tablet solo Wi-Fi da 12,9 pollici alimentato dal chip Snapdragon 888.

Xiaomi Mi 12 potrebbe adottare memorie LPDDR5X

Secondo un’altra indiscrezione, lo smartphone di punta Xiaomi Mi 12 verrà lanciato con memorie LPDDR5X, inoltre il dispositivo utilizzerà il chipset di punta di ultima generazione di Qualcomm che potrebbe chiamarsi Snapdragon 898.

Xiaomi Mi 12 potrebbe dunque essere il primo smartphone a utilizzare la memoria LPDDR5X, oltre a fare da apripista per una fotocamera da 200 MP.