Instagram continua a puntare forte sui Reels, i video brevi destinati a competere con TikTok, ed è pronta a rilasciare un aggiornamento che ne allunga la durata fino a un minuto.

Gli Instagram Reels fecero il loro debutto circa un anno fa come video brevi della durata di 15 secondi e adesso, a distanza di un anno, Instagram ha deciso di raddoppiarne nuovamente la lunghezza passando da 30 secondi a un minuto.

Non è un segreto che Instagram stia cercando di sfidare TikTok nel campo dei video brevi con tutti i mezzi a sua disposizione, anche se il social cinese continua a guidare l’innovazione in questo ambito apportando continui aggiornamenti e migliorie alla propria app che in seguito, puntualmente, vengono implementati anche dalla stessa Instagram.

Instagram Reels e TikTok e la sfida a colpi di video brevi

È il caso dei video della lunghezza di un minuto, un’aggiunta che, oltre a donare più flessibilità ai creatori di contenuti, è stata quella che, di fatto, ha contribuito al recente boom di crescita della piattaforma. Instagram spera di seguire lo stesso percorso con i propri Reels.

Nonostante la lunghezza più che raddoppiata dei video all’interno dell’app, TikTok è riuscita comunque a mantenere il ritmo rapido di consultazione e passaggio da un video all’altro che caratterizza l’app e ne costituisce il vero vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza.

Il team di Instagram è consapevole della superiorità attuale del social cinese, come affermato dallo stesso Adam Mosseri, leader di Instagram, nello scorso gennaio: “Dobbiamo essere onesti nell’affermare che TikTok è in vantaggio”.

TikTok stessa ha, di recente, allungato ulteriormente la durata dei propri video fino a un limite di tre minuti, quindi è lecito aspettarsi che un simile aggiornamento possa sbarcare sugli Instagram Reels nei prossimi mesi.

