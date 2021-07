Dovrebbero mancare ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale di Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro e Motorola Edge 20 Lite, ma oggi sono spuntate tante informazioni con un po’ di anticipo. Le ultime indiscrezioni svelano render, specifiche (quasi) complete e persino i possibili prezzi di vendita.

Motorola Edge 20, Edge 20 Pro e Edge 20 Lite sono quasi ufficiali

Partiamo dallo smartphone meno costoso, ossia Motorola Edge 20 Lite. Secondo quanto riportato dalla fonte il dispositivo dovrebbe disporre di display da 6,7 pollici Full-HD+ a 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 720, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP e fotocamera anteriore da 32 MP. In aggiunta una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida fino a 30 W, Bluetooth 5, Wi-Fi, porta per il jack da 3,5 mm e, naturalmente, Android 11.

Il modello “di mezzo”, Motorola Edge 20, dovrebbe invece offrire uno schermo da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 778G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, batteria da 4000 mAh con ricarica rapida fino a 30 W e Android 11. Il comparto fotografico dovrebbe risultare lo stesso del modello Lite, ma con un sensore ultra-grandangolare migliore (16 MP).

Infine Motorola Edge 20 Pro, la versione più completa della nuova serie del marchio alato: a bordo dovremmo trovare display da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh fino a 144 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 870, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, batteria da 4500 mAh con ricarica fino a 30 W e lo stesso comparto fotografico di Edge 20.

Ecco i possibili prezzi della serie Motorola Edge 20

In base a quanto sappiamo, Motorola Edge 20 dovrebbe essere commercializzato nelle colorazioni Frosted Grey e Frosted White a un prezzo di 499 euro. Motorola Edge 20 Pro dovrebbe invece arrivare nelle versioni Midnight Blue e Blue Vegan Leather al prezzo di 699 euro. Per il momento la fonte non si esprime sul costo di Motorola Edge 20 Lite, ma senza dubbio risulterà inferiore a quello del modello “normale”.

