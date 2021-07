È questione di giorni, settimane forse, ma presto Motorola lancerà i nuovi smartphone della serie Edge. Anche se l’azienda non ha ancora comunicato una data di lancio ufficiale, in queste ultime settimane sono trapelate in Rete numerose informazioni e dettagli – tra cui la certificazione TENAA – sui nuovi smartphone della serie Edge 20 che lasciano intuire un lancio imminente, stimato entro la fine del mese di luglio.

Sappiamo, ad esempio, che la serie includerà almeno tre modelli: Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Lite e Motorola Edge 20 Pro. Il modello standard dovrebbe essere dotato di un display con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 108 MP, Qualcomm Snapdragon 778G e supporto allo standard Wi-Fi 6E.

Il modello “Pro”, invece, dovrebbe essere alimentato da un chip più potente, ovvero il Qualcomm Snapdragon 870 ma dovrebbe mantenere la stessa configurazione fotocamera e lo stesso refresh rate.

Dove scaricare gli sfondi ufficiali di Motorola Edge 20

A ciò aggiungeteci anche gli sfondi ufficiali della prossima generazione di smartphone della serie Edge condivisi da Evan Blass su Twitter e che potrete osservare di seguito.

Se avete intenzione di scaricare uno di questi sfondi per applicarlo al vostro smartphone, anziché salvare una delle immagini che abbiamo incluso in questo articolo, potrete scaricarlo facendo clic qui ad alta risoluzione.