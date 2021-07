Sono ore davvero piene di novità per quanto riguarda l’industria dei produttori di chip, grazie agli annunci di Qualcomm e Intel. L’azienda di San Diego infatti ha annunciato che durante il prossimo anno introdurrà sul mercato una nuova architettura custom basata su ARM che sarà in grado di rivaleggiare proprio con i processori Intel. Dal canto suo lo storico chipmaker statunitense ha presentato una roadmap che rivela i piani fino al 2025 nei quali troviamo una collaborazione proprio con Qualcomm.

Intel ha intenzione di rinnovare i nodi produttivi e di portare la produzione nell’era degli angstrom, con la prima generazione chiamata Intel 20A. Questa nuova tecnologia verrà fruttata anche da Qualcomm, nonostante siano ovviamente grandi competitor. Un angstrom è un decimo di un nanometro, quindi ci si rende bene conto di quanto importante sia il passaggio a un processo produttivo così complesso. I nodi di Intel 20A misureranno 20 angstrom, rappresentando qualcosa di mai visto fin’ora e dovrebbe arrivare nel 2024.

Questa nuova tecnologia prevede anche una nuova architettura per i transistor, grazie a RibbonFet e PowerVia. In generale, questa collaborazione e l’impegno di Intel vanno a creare un industria fabless che riuscirebbe ad effettuare l’intera produzione di chip all’interno degli Stati Uniti. Grazie a questi nuovi piani Intel ha intenzione di recuperare il terreno perso su AMD e Qualcomm stessa. Intel ha subito la grande ascesa di AMD nel mondo dei processori desktop mentre per quanto riguarda il mondo mobile e della connettività questa ha fallito nella produzione di processori e modem 5G per il mondo mobile, perdendo terreno su Qualcomm.

La partnership tra le due aziende comunque non deve sorprendere dato che non è la prima volta che due aziende rivali sul mercato collaborano su altre divisioni. Qualcomm ad esempio collabora con Samsung, nonostante questa sia un importante competitor nel mondo dei chip per dispositivi mobile. Inoltre bisogna dire che la prospettiva di una produzione completamente gestita da Intel farebbe gola a qualunque azienda. Non sono state rilasciate altre informazioni riguardanti la partnership ma sicuramente ne sentiremo ancora parlare.