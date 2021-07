L’estate è entrata nel vivo ed è quindi iniziato il Vertical Summer Tour 2021, un evento itinerante che quest’anno avrà tra i principali partner Iliad, che avrà così modo di fare conoscere le sue principali offerte in lungo e in largo per il Paese.

Ricordiamo, infatti, che il Vertical Summer Tour può essere considerato una sorta di villaggio che si sposta tra varie spiagge italiane, portando intrattenimento e curiosità tra ombrelloni e sdraio.

Iliad in giro per l’Italia con il Vertical Summer Tour 2021

Archiviata la tappa di Lignano Sabbiadoro (UD), la manifestazione il 31 luglio e l’1 agosto si sposterà a Viareggio (LU), per poi proseguire a Cattolica (RN) dal 3 al 5 agosto, a Vasto (CH) il 7 e l’8 agosto, a Castellaneta Marina (TA) il 10 e l’11 agosto e a Palmi (RC) dal 13 al 15 agosto.

Passato il Ferragosto, per il Vertical Summer Tour sarà la volta di sbarcare in Sicilia, con le tappe di Realmonte (AG) dal 17 al 19 agosto e di San Vito Lo Capo (TP), il 21 e il 22 agosto.

Durante le varie tappe chiunque avrà la possibilità di cimentarsi in diverse attività (dal risveglio muscolare allo yoga, dall’acquagym al beach volley), gareggiare in un percorso a ostacoli chiamato Rocket Race e assistere allo spettacolo The Transparency Show (con riferimento ad uno dei cavalli di battaglia di Iliad e delle sue offerte).

Non manca un concorso a premi (è necessario scaricare l’app Vertical Tour dal Google Play Store), grazie al quale ogni giorno con modalità instant win sarà possibile vincere 34 SIM Iliad del valore di 20 euro ciascuna (1 ogni giorno), 34 teli mare “Event’s Way” del valore di 20,44 euro ciascuno (1 ogni giorno) e 34 cappellini “Radio Deejay” del valore di 5 euro ciascuno (1 ogni giorno).

Infine, in ciascuna tappa i partecipanti avranno anche la possibilità di conoscere le varie offerte di Iliad e attivarle direttamente sul posto.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche