Gli utenti più avidi di YouTube fanno spesso difficoltà a scoprire nuovi video da guardare, ma il team di Google ha studiato una nuova funzionalità pensata per offrire nuovi spunti per scoprire contenuti che si spingono oltre i normali video raccomandati offerti in base ai propri gusti personali.

Video sempre nuovi con “New to you”

Il nuovo tab “New to you” di YouTube, infatti, era stato svelato in parte dalla compagnia di Mountain View a seguito di alcuni feedback da parte degli utenti che si lamentavano di una certa staticità di contenuti nei propri feed. New to you, posizionato nel pannello superiore dell’applicazione mobile subito sotto la barra principale, come si può notare dalle immagini sottostanti, si presenta con un tasto a forma di pillola con una simpatica colorazione.

Una soluzione simile arriverà anche nella versione desktop di YouTube nel caso in cui un utente abbia effettuato diversi scroll lungo la pagina senza aver trovato un nuovo video da guardare. L’azienda indica che la funzionalità sarà disponibile a partire dai prossimi mesi, ma i colleghi di 9to5google sottolineano che è già disponibile su qualche smartphone Android.

La UI di Android TV anche su Chromecast

Nel corso delle ultime ore diversi utenti hanno notato un importante cambiamento della UI di YouTube per i dispositivi Chromecast. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, l’esperienza utente di casting di contenuti tramite Google Chromecast porta a una interfaccia del tutto simile a quella di Android TV.

Menzioniamo la nuova sezione “3 ways to watch” in cui la nuova interfaccia elenca tre metodi rapidi per continuare a guardare contenuti su Chromecast:

scegliendo un video tramite il proprio smartphone;

utilizzando il telecomando del televisore per scoprire nuovi video su YouTube;

tappando l’icona Cast per utilizzare il telecomando virtuale sul proprio smartphone.

Dalle prime informazioni condivise in rete sembra che il rollout della nuova UI sia già partito, sebbene diversi utenti stiano lamentando diversi bug.