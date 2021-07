Settimana scorsa, dopo numerosi leak e rumor, WhatsApp annunciava finalmente il lancio della funzione multi-dispositivo per gli utenti registrati nel canale beta.

Novità aggiornamento WhatsApp beta 2.21.15.10

A distanza di una settimana, come rilancia WABetaInfo, il team di sviluppo dell’applicazione in forze a Facebook ha rilasciato l’aggiornamento di WhatsApp beta alla versione 2.21.15.10. Apprendiamo che la vera novità della nuova versione è la disponibilità della funzione per un numero sempre maggiore di utenti su dispositivi Android.

Se siete iscritti al canale di WhatsApp beta e avete ricevuto l’aggiornamento alla versione 2.21.15.10, potete controllare la disponibilità della funzione multi-dispositivo dal pannello Impostazioni > Linked Devices > Multi-device beta. Il supporto, una volta disponibile a tutti, permetterà di collegare fino a quattro dispositivi al proprio account per utilizzare WhatsApp Web, WhatsApp Desktop e Portal senza che lo smartphone sia connesso a Internet.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta è attualmente disponibile sul Play Store per tutti gli utenti già iscritti al canale beta. Per chi ancora non lo fosse e vorrebbe accedere alle versioni beta, è possibile fare richiesta da questo link – vi consigliamo di continuare a tentare anche nel caso in cui le iscrizioni fossero al momento chiuse. In alternativa, resta sempre possibile installare manualmente l’APK della versione 2.21.15.10 da questo link di APK Mirror.