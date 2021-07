Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci secondo cui Netflix avrebbe deciso di fare sul serio in ambito gaming e lanciare un servizio streaming capace di competere ad armi pari con altre soluzioni simili, come ad esempio Google Stadia.

Nelle scorse ore sono arrivate delle conferme ufficiali dallo stesso colosso dello streaming, che ha precisato che l’azienda si concentrerà sui giochi mobile, che dovrebbero essere inclusi negli abbonamenti già in atto.

Netflix fa sul serio per quanto riguarda i giochi

Interessanti dettagli emergono dalla documentazione messa a disposizione degli investitori, nella quale è possibile leggere quanto segue:

Siamo anche nelle prime fasi di un’ulteriore espansione nei giochi, basandoci sui nostri precedenti sforzi sull’interattività (ad es. Black Mirror Bandersnatch) e sui nostri giochi Stranger Things. Consideriamo i giochi come un’altra nuova categoria di contenuti, simile alla nostra espansione in film originali, animazione e programmi TV. I giochi saranno inclusi nell’abbonamento Netflix senza costi aggiuntivi simili a film e serie. Inizialmente, ci concentreremo principalmente sui giochi per dispositivi mobile.

Il team di Netflix ci tiene a mettere in evidenza di essere entusiasta dell’offerta di film e serie TV ma ritiene che i tempi siano maturi per provare ad alzare l’asticella e offrire un servizio ancora più completo, puntando così ad entrare nel competitivo settore del gaming e attendendo di scoprire quella che sarà la risposta degli utenti.

Allo stato attuale non ci sono ancora dettagli su quali tipi di giochi saranno effettivamente disponibili e non si sa nemmeno come verranno messi a disposizione degli abbonati Netflix.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Netflix ha assunto l’ex dirigente di EA e Oculus Mike Verdu, affidandogli il compito di guidare la divisione dell’azienda che si occuperà del settore gaming. In sostanza, il colosso dello streaming ha deciso di fare sul serio.