Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google My Maps ha dato il via al rilascio di una nuova versione di questa applicazione non popolare come altre del colosso di Mountain View ma capace di rivelarsi utile in diverse occasioni.

Ricordiamo che Google My Maps consente agli utenti di creare e modificare mappe personalizzate, cercare luoghi e salvarli nella propria mappa, aggiungere un punto alla località corrente e ottenere le indicazioni stradali per accedere ai luoghi salvati, il tutto dal proprio smartphone Android.

Il nuovo aggiornamento porta l’applicazione di Google alla versione 2.2.1.5 e preannuncia un’importante novità per chi nel corso degli anni ha imparato ad apprezzare questo servizio.

Le novità della versione 2.2.1.5 di Google My Maps per Android

Come apprendiamo da 9to5Google, con questa versione dell’applicazione il colosso di Mountain View si prepara a chiudere l’applicazione per invitare gli utenti a usare la versione Web (la trovate qui):

My Maps si sta spostando sul Web L’app My Maps per Android non sarà disponibile dopo il 15 ottobre 2021. Utilizza My Maps Mobile Web per creare e condividere mappe. Ulteriori informazioni su My Maps Mobile Web

Tale messaggio, tuttavia, non viene ancora mostrato nell’applicazione o nella pagina dedicata al supporto dell’app e ciò suggerisce che la data di chiusura dell’applicazione Android potrebbe essere posticipata.

Sempre nell’app è stato trovato anche un altro messaggio che sarà mostrato quando verrà chiusa:

My Maps è ora sul Web L’app My Maps per Android non è più disponibile. Utilizza My Maps Mobile Web per creare e condividere mappe.

Tra le altre novità di questa versione troviamo la possibilità di aggiungere e modificare righe, le autorizzazioni su richiesta, correzioni di bug e miglioramenti generali.

Come scaricare la nuova versione

