Uno dei punti di forza di Android è rappresentato senza dubbio dalla grande possibilità che il sistema operativo di Google può offrire agli utenti per quanto riguarda la personalizzazione e c’è una buona notizia per gli appassionati di dispositivi della gamma di Google Pixel che desiderano avere un assaggio delle novità di Android 12.

Lo staff di Android Police, infatti, ha deciso di condividere con tutti gli interessati una serie di pacchetti che comprendono tutti i file sonori inclusi nell’app Sounds (che, ricordiamo, è un’applicazione pre-installata sugli smartphone Google Pixel, piena di suonerie, allarmi e avvisi per le notifiche tra cui scegliere e che funziona anche su telefoni di altri produttore, come ad esempio Samsung Galaxy S10, ma non su tutti).

Come scaricare tutte le suonerie degli smartphone Google Pixel

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e siete impazienti di scaricare questi pacchetti con i vari file sonori degli smartphone del colosso di Mountain View (incluso il rinnovato allarme introdotto con la beta 3 di Android 12), sappiate che sono suddivisi in gruppi per genere e mancano all’appello soltanto alcune suonerie.

A seguire i collegamenti per il download di ciascun pacchetto:

Una volta scaricati i file .zip desiderati sul proprio smartphone, devono essere estratti e quindi ciascuna suoneria può essere impostata andando nel menu delle Impostazioni e scorrendo fino alla sezione Suoni, ove potrà essere selezionata.

Nel caso in cui l’interfaccia personalizzata del produttore non dovesse consentire di selezionare i suoni archiviati localmente, potrebbe essere necessario spostare i file nella cartella Notifiche nella memoria del telefono.

In alternativa, se volete provare a risparmiare un po’ di tempo, potete scaricare da APK Mirror la versione 2.8 di Google Sounds (la trovate seguendo questo link) e scoprire se il vostro smartphone la supporta.

