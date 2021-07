Quello delle patch di sicurezza è uno dei tanti punti deboli di Xiaomi, che finora non aveva adottato una politica chiara e ben definita per quanto riguarda le tempistiche di rilascio. Il colosso cinese è finalmente corso ai ripari, pubblicando la pianificazione relativa alla propria line up di smartphone, inclusi quelli commercializzati con i brand Redmi e POCO.

Una pianificazione che non vi piacerà

A differenza di alcuni produttori, Samsung in testa, che dispongono di un nutrito gruppo di smartphone destinato a ricevere le patch di sicurezza con cadenza mensile, Xiaomi ha un gruppo davvero risicato di smartphone che riceveranno gli aggiornamenti ogni mese.

Come è lecito attendersi si tratta dei modelli appartenenti al programma Android One che riceveranno le patch ogni mese, per tutti gli altri è prevista, almeno al momento, una cadenza trimestrale, niente per cui strapparsi i capelli. Vediamo nel dettaglio gli smartphone interessati.

Aggiornamenti mensili

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Aggiornamenti trimestrali

Xiaomi

Mi 10T Pro

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 9T Pro

Mi PLAY

Mi 10

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Pro

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 SE

Mi 9T

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Mi MIX 3

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Ultra

Redmi

Redmi 7A

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi 10X 4G

Redmi 7

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi 8A Pro

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi 9C NFC

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro Max

POCO

POCO C3

POCO F2 Pro

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

Xiaomi sottolinea come questa tabella sia soggetta a modifiche e revisioni regolari, per cui alcuni modelli potrebbero sparire e altri entrare. Non ci saranno delle date fisse per il rilascio delle patch, che saranno comunque rilasciate in occasione dei regolari aggiornamenti del sistema operativo, sempre alla versione più recente.

Anche il periodo di due anni nel quale sono garantite le patch di sicurezza potrebbe cambiare a seconda della regione e del modello interessato. Da notare infine che non tutti i modelli più recenti sono starti inseriti, mancano ad esempio Xiaomi Mi 11 5G, POCO M3/M3 Pro e POCO X3 Pro, ma è probabile che nel corso delle prossime settimane queste lacune vengano colmate.

Cosa ne pensate di questa politica di Xiaomi, che non premia i flagship ma li mette allo stesso livello dei modelli di fascia bassa, proponendo patch trimestrali per tutti? Il box dei commenti è a vostra disposizione.