Samsung continua a rilasciare patch di sicurezza di luglio 2021 per i suoi dispositivi Android, che si tratti di flagship, di smartphone di fascia media o bassa: questa volta è il turno di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy A02s. Andiamo a scoprire insieme le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Partiamo da Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, che stanno ricevendo in queste ore i firmware G99xBXXU3AUG4 in Europa, come spesso accade a partire dalla Germania. L’aggiornamento porta le patch di sicurezza di luglio 2021, con la correzione di diverse vulnerabilità, e risolve un bug riguardante Android Auto, riscontrato da alcuni utenti.

Per il momento non sembrano essere saltate fuori altre novità, ma ovviamente vi terremo anche noi aggiornati. L’update per gli smartphone italiani dovrebbe essere rilasciato al massimo entro qualche giorno.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A52

Nella fascia media si aggiorna Samsung Galaxy A52, che inizia a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2021 con il firmware A525FXXS2AUF4. Non dovrebbero essere incluse altre novità a livello di funzioni.

La distribuzione è partita da alcuni Paesi dell’Europa dell’Est, ma dovrebbe toccare anche l’Italia nel giro di qualche giorno, partendo come (quasi) sempre dai dispositivi no brand.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip

Dopo Samsung Galaxy Z Flip 5G è arrivato il momento anche per il fratello Samsung Galaxy Z Flip, che si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio 2021. Il firmware F700FXXU6DUF4 dovrebbe essere in distribuzione in Italia, per cui non dovreste avere problemi ad aggiornare. Anche in questo caso troviamo diverse correzioni di sicurezza e la soluzione a un bug con Android Auto lamentato da alcuni utenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 9

Samsung non si è dimenticata dei suoi Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 9: anche per questi due è infatti in rollout l’aggiornamento con le patch di sicurezza di luglio 2021, che corregge alcune vulnerabilità (soprattutto riguardanti il Bluetooth) e un bug con Android Auto. Per S10 Lite è in arrivo il firmware G770FXXS4EUF6, in distribuzione in Europa a partire dalla Spagna.

Per Galaxy Note 9 risulta invece in distribuzione il firmware N960FXXS8FUF5, con le stesse novità ma un diverso Paese di partenza (in questo caso la Germania). Gli smartphone italiani dovranno probabilmente attendere qualche giorno ancora.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A02s

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti con Samsung Galaxy A02s. Lo smartphone di fascia bassa, lanciato a inizio anno e aggiornatosi ad Android 11 un paio di mesi fa, sta ricevendo il firmware A025MUBU2BUF5 a partire dal Brasile, con le stesse novità già citate più su: patch di sicurezza di luglio 2021 e bug di Android Auto risolto.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, A52, Z Flip, S10 Lite, Note 9 e A02s

Gli aggiornamenti sono in distribuzione per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy A02s, ma non in tutti i casi risultano disponibili in Italia. Per verificarne l’arrivo manualmente non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.