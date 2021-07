Samsung Internet Browser Beta si aggiorna alla versione 15 sul Google Play Store e sul Galaxy Store, integrando alcune novità particolarmente interessanti, alcune delle quali riguardanti la sicurezza.

Novità aggiornamento Samsung Internet Browser Beta 15

Samsung annuncia oggi la versione 15 del suo Internet Browser, che come sempre parte dal programma beta. La nuova release si concentra soprattutto su alcune migliorie a sicurezza e modalità segreta, ma aggiunge anche un nuovo widget di ricerca, che potete vedere nella GIF qui di seguito. La ricerca può essere effettuata usando il motore scelto all’interno del browser (tra i quali Google, ovviamente), anche vocalmente.

Samsung Internet Browser 15 protegge gli utenti dal cosiddetto fingerprinting, una tecnica che tiene traccia dell’utilizzo della rete per correlare le informazioni sugli utenti. Grazie alla tecnologia anti-tracking, le informazioni dell’utente restano private. In più, una volta attivata la modalità segreta, il browser rimane in tale modalità anche alla riapertura, eliminando eventuali e fastidiosi passaggi aggiuntivi.

Con la nuova versione, Samsung Internet Browser memorizza temporaneamente le pagine web precedenti, in modo che gli utenti possano ripristinarle rapidamente senza ricaricamenti e con un ridotto consumo di dati. Infine il browser accoglie una rinnovata pagina per la cancellazione dei dati, come la cronologia, la cache, i cookie e così via.

Come aggiornare Samsung Internet Browser Beta

Samsung Internet Browser Beta 15 è già disponibile su Google Play Store e Galaxy Store, mentre la corrispondente versione stabile potrebbe arrivare nel giro di qualche settimana (solitamente ci vuole un mesetto, anche se Samsung in questo caso parla di fine estate). Potete aggiornare l’app seguendo il badge qui in basso, aprendo la sezione “Aggiornamenti” dell’app Galaxy Store oppure scaricando manualmente l’APK a questo link.

