Il servizio Roaming Marittimo è disponibile durante la navigazione in acque internazionali (12 miglia o più dalla costa), sia su rotte nazionali che internazionali, tramite collegamento satellitare con la rete di bordo.

Dal 12 Luglio 2021 tutti i clienti Iliad di rete mobile che vogliono usufruire dell’opzione roaming marittimo dovranno richiedere manualmente l’attivazione dalla propria Area Personale prima di un mettersi in viaggio.

Il cliente Iliad potrà attivare o disattivare, senza costi aggiuntivi, l’opzione roaming marittimo dalla propria Area Personale in qualsiasi momento. Dal 12 Luglio 2021 cambierà solo la modalità di attivazione di questo servizio e non ci sarà alcuna variazione sui prezzi.

Per comodità riportiamo le tariffe applicate dall’operatore per il roaming marittimo valide su tutte le attuali offerte Iliad in commercio e non più sottoscrivibili:

1,99 euro al minuto per le chiamate verso il Paese di emissione;

1,99 euro al minuto per le chiamate verso l’Italia;

1,99 euro al minuto per le chiamate verso l’Europa;

2,99 euro al minuto per le chiamate verso il resto del mondo;

1,49 euro al minuto per le chiamate ricevute;

0,49 euro per ogni SMS inviato;

2,49 euro per ogni MMS inviato;

2,49 euro per ogni MMS ricevuto;

14,99 euro (tariffa al MB) per il traffico internet.

Per utilizzare il servizio di roaming marittimo durante la navigazione, se è disponibile o attivo da parte dell’operatore, è necessario verificare se sul proprio dispositivo è stata attivata l’opzione “roaming“.

L’applicazione delle tariffe di roaming marittimo è soggetta alla disponibilità del servizio sulla rotta interessata e si interrompe quando la nave si trova in prossimità di un porto o delle coste. Dopo il viaggio il cliente potrà disattivare l’opzione sempre dall’Area Personale.