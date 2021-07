OnePlus 6T è stato uno degli smartphone OnePlus più riusciti – come avevamo sottolineato al tempo nella nostra recensione -, e in queste ore il dispositivo è tornato alla ribalta in quanto protagonista di un test decisamente singolare.

Un test che anticipa le potenzialità future

Il canale YouTube edi194 ha pubblicato due video in cui lo smartphone di OnePlus si cimenta su Crysis e Hitman 4, due videogiochi che al tempo erano considerati come punti di riferimento per qualità e fedeltà dei dettagli grafici.

Il tutto è stato reso possibile utilizzando la versione di Windows 10 ottimizzata per processori ARM, anche se avviare i due titoli su uno smartphone con hardware del 2018 comporta inevitabilmente alcuni compromessi. Oltre ai frequenti cali di FPS mentre si gioca, la fedeltà grafica offerta da OnePlus 6T non è paragonabile a quella invece garantita da un computer.

Ovviamente il progetto messo in mostra sul canale ha puro scopo dimostrativo: in futuro, infatti, grazie a nuovi processori e GPU sempre più potenti, sarà sempre più facile avviare giochi con grafica mozzafiato anche sul proprio smartphone e non sentire la mancanza del computer da gaming.

Se siete curiosi di farvi un’idea di come girano i due giochi su OnePlus 6T, potete valutarli da soli guardando i video sottostanti.